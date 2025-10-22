Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense lança livro sobre trajetória de liderança no Serviluz

No livro "Gestão com Propósito com CEP de Favela", o cearense Anailton Fernandes associa crescimento pessoal com processo de metamorfose da borboleta
Fruto de projetos sociais, líder popular, fundador do Instituto Missionário Metamorfose e gerente de projetos. Para além disso, o cearense Anailton Fernandes é também um verdadeiro “cria da comunidade do Serviluz”, que enxergou sua realidade na gestão como um caminho de transformação e uma oportunidade de inspirar liderança com propósito, lugar de fala e pertencimento.

Essa trajetória agora se transforma em seu primeiro livro: “Gestão com Propósito com CEP de Favela: Do improviso à estratégia – práticas de gestão aplicadas ao território”, que tem seu lançamento marcado para a quinta-feira, 23, às 18 horas, no Auditório da Administração do Shopping RioMar Fortaleza.

A obra reúne histórias de uma jornada de autoconhecimento, fé e conceitos de gestão moderna, frutos das experiências vividas na comunidade do Serviluz, em Fortaleza, área marcada por conflitos de interesse e vulnerabilidade social.

A noite de estreia contará com sessão de autógrafos, um bate-papo sobre liderança e gestão humanizada e a apresentação artística de balé infantil do Instituto Metamorfose. 

A metáfora da borboleta

Estruturada a partir da metáfora do processo de metamorfose, a narrativa é dividida em quatro capítulos: Lagarta, Casulo, Borboleta e Jardim - que representam etapas do amadurecimento humano e institucional.

No livro, as fases simbolizam as etapas da gestão humanizada, desde o despertar da consciência ao florescimento dos resultados. A visão de jardim representa o coletivo transformado, o ambiente fértil onde as pessoas e os projetos florescem.

O “CEP” inserido no título do livro, não deixa de ser associado ao território, porém ganha um significado a mais. Criatividade, Esperança e Persistência, virtudes que, segundo o autor em fala enviada ao O POVO, movem quem acredita na potência das periferias brasileiras e revela que a gestão é mais que uma ferramenta técnica e sim um caminho que envolve transformação pessoal, coletiva e espiritual.

Em entrevista para O POVO, o cearense explica que a ideia de publicar o livro cresceu junto de sua vontade de inspirar outras pessoas com trajetórias pessoais parecidas e contar sobre seus desafios de vida e gestão de forma acessível. “É uma forma de compartilhar aprendizados reais, princípios de liderança e ferramentas de gestão adaptadas à realidade de quem começa do zero”, afirmou Anailton.

Ao longo de sua caminhada, o autor aprendeu que a verdadeira mudança começa de dentro pra fora. No livro, Anailton apresenta aos leitores a possibilidade de aplicar princípios de planejamento e propósito em qualquer contexto, sobretudo, em territórios periféricos, onde o improviso muitas vezes é a regra.


Lançamento do livro “Gestão com Propósito com CEP de Favela”

  • Quando: quinta-feira, 23, às 18 horas
  • Onde: Auditório da Administração – Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Mais informações: [email protected] e Instagram

 

(Texto de Taís Lustosa/Especial para O POVO)

