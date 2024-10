Exposição sobre Emiliano Queiroz no Museu da Fotografia é prorrogada

A exposição “Emiliano Queiroz: de Aracati para o Mundo” segue aberta à visitação no Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) até o mês de novembro.

Lançada no mês de julho, a mostra que recorda a vida e trajetória do ator cearense natural de Aracati inicialmente ficaria em cartaz no espaço até o dia 19 de outubro.

Aos 88 anos de idade, Emiliano Queiroz morreu nesta sexta-feira, 4, após uma parada cardíaca enquanto estava em sua casa no Rio de Janeiro. Com o falecimento do ator, o equipamento cultural decidiu ampliar a data de visitação da exposição.