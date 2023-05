Gratuito: Espaço Arandu abre com mostra sobre expansão imobiliária

A exposição "Praia e Capital" do artista Diego de Santos, com curadoria de Lucas Dilacerda, inaugura o novo Espaço Cultural Arandu, em Caucaia

O Espaço Cultural Arandu, criado pelo Instituto Myra Eliane, será inaugurado nesta sexta-feira, 26, em Caucaia, com a exposição “Praia e Capital” do artista plástico cearense Diego de Santos e com curadoria de Lucas Dilacerda.

O nome do novo espaço se inspira na palavra de origem indígena “arandu”, que significa sabedoria. Segundo a organização, o intuito é ampliar a democratização dos saberes artísticos e culturais. “Nosso intuito é oferecer atividades culturais gratuitas à população local, com uma programação intensa e sempre enriquecedora. Iniciar as ações com a excelente mostra ‘Praia e Capital’ representa isso”, destaca Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane.

Praia e capital



A exposição com obras do artista Diego de Santos terá visitação gratuita de 29 de maio a 26 de junho. A mostra propõe uma reflexão sobre a expansão imobiliária em territórios habitados pelos povos do mar. As obras discutem as transformações na paisagem e os impactos da especulação imobiliária através do olhar sensível de Diego. São mais de 30 obras em exibição, passeando por diversas linguagens, como fotografias, pinturas, vídeos, instalação, colagem e intervenção urbana.

"A ideia é que o público possa, a partir das obras, pensar junto sobre as transformações sociais, econômicas e ambientais que o crescimento das cidades têm provocado. Nesse processo, como a moradia tem sido pensada? E a própria paisagem? Utilizar as faixas de ráfia de publicidade imobiliária nas obras tem como desejo atrair um olhar crítico sobre a capitalização tanto da natureza como da moradia. A contaminação visual que se dá pelas faixas é um ponto de partida para discutir a explosão de construções sobre a paisagem", explica o artista.

Motivado pelas observações cotidianas dessas transformações nos cenários das praias ele iniciou a produção das obras. “O que me chamou atenção desde o início foi a contaminação, que também perpassa a ideia de crescimento acelerado. As faixas estão por toda parte”, conta Diego.

Inauguração do Espaço Cultural Arandu e abertura da exposição “Praia e capital”

Quando: sexta-feira, 26, às 16 horas



sexta-feira, 26, às 16 horas Onde: Espaço Cultural Arandu (Rua Pedestre 1A, Rua Central, s/n - Bairro Esplanada do Araturi. Caucaia)



Espaço Cultural Arandu (Rua Pedestre 1A, Rua Central, s/n - Bairro Esplanada do Araturi. Caucaia) Gratuito



Mais informações: (85) 99916.3103/ [email protected]

