Cearense Emiliano Queiroz ganha homenagem no Museu da Fotografia

O ator cearense Emiliano Queiroz será homenageado no Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) com uma exposição em comemoração a sua extensa carreira na atuação nacional.

Com inauguração marcada para esta sexta-feira, 19, às 16 horas, no equipamento cultural localizado no bairro Varjota, a mostra reúne cerca de 105 obras que recontam a trajetória do artista de 88 anos de idade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentre fotografias inéditas, cartazes de peças, espetáculos e filmes, além de prêmios, a exposição “Emiliano Queiroz: de Aracati para o Mundo” traz um apurado da carreira do cearense que marcou o teatro, cinema e televisão em todo o País.