‘Borda’: entre limites e transbordamentos na obra de Lia Rodrigues

Texto de Rosa Primo* A estreia nacional da mais recente criação de Lia Rodrigues, ”Borda”, acontecerá em Fortaleza, na sexta-feira, 24, abrindo a XV Bienal Internacional de Dança do Ceará.

Depois de sua primeira apresentação no Kunstenfestivaldesarts, em Bruxelas, e de circular por diversas cidades europeias ao longo do ano, o espetáculo chega ao Brasil afirmando-se como um dos momentos centrais da Bienal. Em cena, Lia tensiona as fronteiras entre arte, política e experiência sensível, fazendo da dança um espaço onde margem e centro se desdobram em gestos simultâneos. A obra instaura um território liminar: um espaço que se constrói no atrito entre fronteira e travessia, entre dor e alegria, entre silêncio e exuberância. A palavra "borda" em português traz consigo uma polissemia rica — borda é margem, limite, aresta, mas também costura, passagem, orla que une e separa. É nesse entremeio que a peça se inscreve: não como ilustração de um tema, mas como experiência de deslocamento perceptivo.

A força visual da cena é marcada por duas atmosferas contrastantes. De um lado, uma massa branca de tecidos, em movimento extremamente lento, mostra-se em corpos que murmuram ao longe, como imagens fragmentárias de um único organismo em sofrimento. De outro, a entrada súbita de um plástico negro desdobrando-se em um Carnaval de cores, lantejoulas, saltos, risadas. Essa polaridade nos coloca diante das tensões geopolíticas do mundo contemporâneo — imigrantes e refugiados, dor coletiva, exclusão — contrapostas a gestos de festa, resistência e reinvenção.

Contudo, mais do que uma alegoria, "Borda" nos insere em um campo de sensações, fazendo mover dicotomias que não se resolvem, mas se contaminam – ou ainda, dicotomias que não buscam resolver nada senão por contaminação. Os elementos de "Borda" Outro elemento forte visualmente é o silêncio, que se alarga parecendo habitar vastidões de terra. A ausência de música abre espaço para uma duração dilatada, no qual a atenção se intensifica e pequenas variações adquirem espessura perceptiva. Esse ritmo não se estrutura em contrastes fixos, agencia-se entre pares opostos — resultando numa experiência paradoxal, na qual os contrários se articulam não como exclusões, mas como presenças que coexistem.