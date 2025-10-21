AC/DC deve retornar ao Brasil em março de 2026, diz jornalista

Formada em 1973, banda AC/DC já vendeu mais de 200 milhões de discos e marcou gerações com hits

A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar grandes turnês internacionais, na última quarta, 16.

Os fãs brasileiros de rock clássico podem se preparar: a lendária banda AC/DC deve voltar ao País em março de 2026.

Em publicação no X (antigo Twitter), Flesch escreveu:



"AC/DC NO BRASIL! São Paulo - março de 2026! Turnê terá shows também em Buenos Aires e Santiago. Mais informações em breve".



Trajetória do AC/DC

Formada em 1973 na Austrália, a banda é uma das maiores referências do rock mundial, responsável por clássicos como “Back in Black”, “Highway to Hell”, “Thunderstruck” e “You Shook Me All Night Long”.



Com mais de 50 anos de carreira, o AC/DC já vendeu mais de 200 milhões de discos e é conhecido pelo som marcado por riffs de guitarra, vocais impactantes e shows energéticos.



A turnê pela América do Sul, que também passará por Buenos Aires e Santiago, ainda não teve locais e datas exatas confirmadas.