Gilberto Gil canta com Roberto Carlos em último show em SP

Gilberto Gil canta com Roberto Carlos em último show em SPEm turnê de despedida, Gilberto Gil recebeu Roberto Carlos no palco homenageou a filha Preta Gil, que morreu em julho deste ano
No último show em São Paulo da turnê "Tempo Rei", que celebra os mais de 60 anos de carreira, Gilberto Gil cantou ao lado de Roberto Carlos na noite deste sábado, 18.
A dupla cantou a música "A Paz", canção de Gil e João Donato, lançada em 1986. Em vídeo publicados nas redes sociais, Roberto disse ser um "privilégio" cantar com o ícone da MPB.
Após o clássico, Roberto Carlos cantou a música "Além do Horizonte", de 1975. O show foi transmitido ao vivo pelo canal Multishow e segue disponível para assinantes Globoplay.
Gilberto Gil faz homenagem a Preta Gil
Com a plateia ecoando "Preta! Preta!", Gil fez uma homenagem a filha Preta Gil, que morreu em julho deste ano após complicações de um câncer no intestino.
Em abril, Preta fez a última apresentação, ao lado do pai, quando cantaram "Drão", música escrita para a mãe de Preta, Sandra Gadelha.
O Doce Bárbaro comentou sobre o que as diversas religiões falam sobre a continuidade da vida.
"Preta, onde quer que esteja ou não esteja (risos), que já esteve e nos ter estado conosco, estará sempre conosco", disse Gil.
Tempo Rei: a última turnê de Gilberto Gil
"Tempo Rei" é a turnê reúne os últimos shows da carreira de Gilberto Gil, um dos maiores nomes da música popular brasileira.
Ela passará por 10 cidades brasileiras e também conta com datas nos Estados Unidos e na Europa.
A escolha do nome da turnê é referente ao grande clássico do baiano, composta em 1984, quando Gil quis propor uma resposta à música "Oração ao Tempo", do amigo Caetano Veloso.
Em Fortaleza, o tropicalista desembarca no dia 15 de novembro, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Todos os ingressos já estão esgotados para este dia. A data extra é no dia 16. Os ingressos podem ser adquiridos no Eventim.