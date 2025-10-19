Gilberto Gil canta com Roberto Carlos em último show em SP

Roberto Carlos e Glberto Gil cantam juntos em São Paulo / Crédito: Divulgação/Instagram/gilbertogil

No último show em São Paulo da turnê "Tempo Rei", que celebra os mais de 60 anos de carreira, Gilberto Gil cantou ao lado de Roberto Carlos na noite deste sábado, 18. A dupla cantou a música "A Paz", canção de Gil e João Donato, lançada em 1986. Em vídeo publicados nas redes sociais, Roberto disse ser um "privilégio" cantar com o ícone da MPB.

O Doce Bárbaro comentou sobre o que as diversas religiões falam sobre a continuidade da vida. "Preta, onde quer que esteja ou não esteja (risos), que já esteve e nos ter estado conosco, estará sempre conosco", disse Gil.

Tempo Rei: a última turnê de Gilberto Gil "Tempo Rei" é a turnê reúne os últimos shows da carreira de Gilberto Gil, um dos maiores nomes da música popular brasileira.