Kristen Bell é criticada por comentário do marido sobre matá-la

O que começou como uma celebração de amor terminou em debate sobre os limites do humor e da exposição nas redes. A atriz Kristen Bell, conhecida por seu papel na série “The Good Place”, foi duramente criticada após publicar uma homenagem ao marido, Dax Shepard em comemoração aos 12 anos de casamento.

O motivo? A legenda escolhida pela atriz trouxe uma frase dita por Shepard que muitos internautas classificaram como inadequada e insensível. "Feliz 12º aniversário de casamento para o homem que uma vez me disse: 'Eu nunca te mataria. Muitos homens mataram as suas esposas em determinado momento. Apesar de estar fortemente incentivado a te matar, nunca o faria'", escreveu Kristen. A declaração rapidamente se espalhou e provocou reprovação nas redes sociais, especialmente porque outubro é o mês de conscientização sobre a violência doméstica nos Estados Unidos.

“Kristen, não tem como você ter publicado isso durante o mês de conscientização sobre violência doméstica”, escreveu uma seguidora. “O feminicídio não é algo nos EUA? Aqui na Holanda uma mulher é morta por seu (ex) parceiro a cada 8 dias. Então postar isso e chamar de piada é louco para mim”, comentou outra usuária. Entre os comentários, até o ator Terry Crews, conhecido por "Todo Mundo Odeia o Chris", tentou defender a postagem, escrevendo: “Isso é amor”, mas também acabou criticado por seguidores.