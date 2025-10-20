Kristen Bell é criticada por comentário do marido sobre matá-la

Kristen Bell é criticada por comentário do marido sobre matá-laDurante homenagem pelos 12 anos de casamento, atriz citou frase do marido vista por internautas como referência à violência doméstica
O que começou como uma celebração de amor terminou em debate sobre os limites do humor e da exposição nas redes.
A atriz Kristen Bell, conhecida por seu papel na série “The Good Place”, foi duramente criticada após publicar uma homenagem ao marido, Dax Shepard em comemoração aos 12 anos de casamento.
O motivo? A legenda escolhida pela atriz trouxe uma frase dita por Shepard que muitos internautas classificaram como inadequada e insensível.
“Feliz 12º aniversário de casamento para o homem que uma vez me disse: ‘Eu nunca te mataria. Muitos homens mataram as suas esposas em determinado momento. Apesar de estar fortemente incentivado a te matar, nunca o faria’”, escreveu Kristen.
A declaração rapidamente se espalhou e provocou reprovação nas redes sociais, especialmente porque outubro é o mês de conscientização sobre a violência doméstica nos Estados Unidos.
“Kristen, não tem como você ter publicado isso durante o mês de conscientização sobre violência doméstica”, escreveu uma seguidora.
“O feminicídio não é algo nos EUA? Aqui na Holanda uma mulher é morta por seu (ex) parceiro a cada 8 dias. Então postar isso e chamar de piada é louco para mim”, comentou outra usuária.
Entre os comentários, até o ator Terry Crews, conhecido por "Todo Mundo Odeia o Chris", tentou defender a postagem, escrevendo: “Isso é amor”, mas também acabou criticado por seguidores.
Com a repercussão negativa, Kristen Bell desativou os comentários do post.
Apoio à sobriedade do marido:
Apesar da polêmica recente, o casal costuma usar as redes para trocar declarações públicas de carinho.
No mês passado, Kristen celebrou o fato de Dax estar há 21 anos sóbrio, após um longo histórico de dependência química.
“É assim que 21 anos de sobriedade se parecem. Muitos abraços. Abraçando todos e tudo. Abraçando a vida. Obrigada por ficar sóbrio, Dax. Sou eternamente grata por ter você. Todas nós somos”, escreveu a atriz, mãe de duas meninas com o ator.
Surpreso com a homenagem, Shepard respondeu de forma bem-humorada: “Bom, isso foi um golpe baixo. Até mesmo pra você. Fazer um cara chorar quando ele não pode recorrer à bebida?!?!”.