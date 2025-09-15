Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tem mais padarias que farmácias, aponta Jucec

Número de padarias (10.062) é quase dez vezes maior que a quantidade de farmácias (1.164) na capital cearense. Maioria (4.053) é registrada como panificadora
As farmácias aparentam estar em praticamente todas as esquinas da Cidade, isso ocorre devido à grande quantidade de empresas do setor atuando em Fortaleza.

A impressão pode até ser válida, mas, segundo dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), as padarias possuem quase dez vezes mais estabelecimentos do que as drogarias na Capital.

Ao todo, Fortaleza possui 10.062 padarias ativas, conforme dados coletados pela Jucec em 12 de setembro.

Dentre elas, 4.053 são registradas como indústrias, as panificadoras, 3.625 são os comércios, empresas ligadas a venda direta e 2.384 registradas como serviços, com foco em atendimento ao cliente e experiência de consumo.

Por outro lado, as farmácias contabilizaram um quantitativo muito inferior, somando 1.164 registros ativos. São 1.075 descritas como comércio, 10 como indústrias e 79 apontadas como serviços.

No Ceará, a quantidade padarias mais que dobra em relação à Capital, totalizando 23.033 empresas do setor no Estado. Sendo 10.001 ligadas ao comércio, 8.261 à indústria e 4.771 aos serviços.

“Embora muitos acreditem que as farmácias dominam o cenário, os números mostram que as padarias são ainda mais numerosas em Fortaleza. Esse dado também evidencia a formalização dos pequenos empreendimentos de bairro, que têm papel essencial no desenvolvimento econômico da capital cearense”, afirmou Eduardo Jereissati, presidente da Jucec.

Fortaleza ocupa a liderança entre os municípios cearenses com mais empresas do segmento das padarias, seguida por Caucaia (961), Maracanaú (712), Juazeiro do Norte (675), Sobral (401) e Eusébio (317).

