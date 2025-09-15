Fortaleza tem mais padarias que farmácias, aponta Jucec

Padaria passaram a quantidade de farmácias no Ceará / Crédito: AdobeStock

As farmácias aparentam estar em praticamente todas as esquinas da Cidade, isso ocorre devido à grande quantidade de empresas do setor atuando em Fortaleza. A impressão pode até ser válida, mas, segundo dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), as padarias possuem quase dez vezes mais estabelecimentos do que as drogarias na Capital.