Garota Safada retorna aos palcos com nova formação; saiba detalhes

Por anos, bastavam os primeiros acordes de “Tentativas em Vão” ou “Disco Voador” para lotar vaquejadas e festas pelo Nordeste. A Garota Safada, uma das bandas mais populares do forró eletrônico dos anos 2000, está de volta aos palcos com nova formação e o projeto “Uma Nova História”, que propõe revisitar os sucessos que marcaram época e apresentar novas composições.



O retorno é administrado pela Camarote Shows, empresa que também gerencia artistas como Wesley Safadão, Taty Girl, Rey Vaqueiro e Joelma. A expectativa é de que ex-integrantes participem das gravações. "Já estamos preparando um projeto que vai reunir grandes nomes que fizeram parte da história da banda", adianta Matheus Ricco, que está à frente da nova versão do Garota Safada ao lado da cantora Regina Fernandes. Relembre a trajetória da Garota Safada

Garota Safada surgiu em Fortaleza, no início dos anos 2000, em meio à ascensão do forró moderno, ao lado de nomes como Aviões do Forró, Forró Real e Mastruz com Leite.

Sob a liderança de Wesley Safadão, a banda ajudou a consolidar um estilo marcado por batidas eletrônicas, metais potentes e letras sobre amores intensos e desilusões dançantes.

Entre seus maiores sucessos estão “Escravo do Amor”, “Fui Clonado”, “Vai Esperar”, “Empinadinha”, “Segunda Opção” e “Sou Ciumento Mesmo”, canções que ecoaram em rádios, paredões e festas de todo o País.

O grupo rapidamente ganhou projeção nacional, participando de grandes festivais e programas de TV, tornando-se símbolo de uma nova geração do forró, mais urbana e radiofônica.



O nome Garota Safada virou sinônimo de uma era e revelou vozes que depois seguiram carreira solo, como Mara Pavanelly, Márcia Fellipe e Elayne Tyne. Com a saída de Wesley Safadão em 2014, para seguir carreira solo, a banda enfrentou o desgaste natural de uma marca fortemente associada ao cantor. Desde então, ficou guardada na memória afetiva de quem viveu aquela fase de ouro do forró.


