Garota Safada retorna aos palcos com nova formação; saiba detalhes

Garota Safada retorna aos palcos com nova formação; saiba detalhesGarota Safada volta aos palcos com nova formação e tenta equilibrar nostalgia e reinvenção no forró
Por anos, bastavam os primeiros acordes de “Tentativas em Vão” ou “Disco Voador” para lotar vaquejadas e festas pelo Nordeste.
A Garota Safada, uma das bandas mais populares do forró eletrônico dos anos 2000, está de volta aos palcos com nova formação e o projeto “Uma Nova História”, que propõe revisitar os sucessos que marcaram época e apresentar novas composições.
Leia Também | Elton John será homenageado com show em Fortaleza; saiba mais
O retorno é administrado pela Camarote Shows, empresa que também gerencia artistas como Wesley Safadão, Taty Girl, Rey Vaqueiro e Joelma. A expectativa é de que ex-integrantes participem das gravações.
“Já estamos preparando um projeto que vai reunir grandes nomes que fizeram parte da história da banda”, adianta Matheus Ricco, que está à frente da nova versão do Garota Safada ao lado da cantora Regina Fernandes.
Relembre a trajetória da Garota Safada
Garota Safada surgiu em Fortaleza, no início dos anos 2000, em meio à ascensão do forró moderno, ao lado de nomes como Aviões do Forró, Forró Real e Mastruz com Leite.
Sob a liderança de Wesley Safadão, a banda ajudou a consolidar um estilo marcado por batidas eletrônicas, metais potentes e letras sobre amores intensos e desilusões dançantes.
Entre seus maiores sucessos estão “Escravo do Amor”, “Fui Clonado”, “Vai Esperar”, “Empinadinha”, “Segunda Opção” e “Sou Ciumento Mesmo”, canções que ecoaram em rádios, paredões e festas de todo o País.
O grupo rapidamente ganhou projeção nacional, participando de grandes festivais e programas de TV, tornando-se símbolo de uma nova geração do forró, mais urbana e radiofônica.
O nome Garota Safada virou sinônimo de uma era e revelou vozes que depois seguiram carreira solo, como Mara Pavanelly, Márcia Fellipe e Elayne Tyne.
Com a saída de Wesley Safadão em 2014, para seguir carreira solo, a banda enfrentou o desgaste natural de uma marca fortemente associada ao cantor. Desde então, ficou guardada na memória afetiva de quem viveu aquela fase de ouro do forró.
Após dez anos, Garota Safada em nova formação
Agora, a nova formação tenta equilibrar nostalgia e renovação. Em entrevista ao O POVO, a dupla detalhou como está sendo essa nova experiência.
“A sensação é de muita realização. Sei da responsabilidade que é carregar esse nome, mas o coração está em paz”, diz Matheus Ricco.
Para Regina Fernandes, o retorno é um reencontro: “Eu sempre fui muito fã da Garota Safada. Ela fez parte da minha adolescência. Retomar esse projeto é especial demais”.
O projeto “Uma Nova História”, que também dá nome ao próximo disco, propõe revisitar o passado sem se prender a ele. O primeiro volume trará releituras dos grandes sucessos, seguido de novas composições.
“A história continua. Queremos resgatar a identidade musical que marcou uma geração, mas com um novo brilho e as nossas vozes”, explica Matheus.
Regina completa: “A ideia é manter a essência do verdadeiro forró e, ao mesmo tempo, reinventar essa nova fase com nossa identidade”, expõe a piauiense.
O desafio é grande: agradar aos fãs antigos sem deixar de dialogar com as novas gerações. “O maior desafio foi encontrar o equilíbrio entre respeitar a história da banda e mostrar quem somos. Queremos que os fãs sintam a essência, mas também percebam algo novo”, afirma Matheus.
“O formato continua o mesmo, com o famoso Ballet da Dona Bil. O desafio é manter a essência e a representatividade que o público espera”, acrescenta Regina.
Nos shows, o repertório mescla clássicos como “Esquema do Amor” e “Sou Ciumento Mesmo” com arranjos atualizados e músicas inéditas. “Neste primeiro momento vamos focar nos grandes sucessos e oferecer um repertório completo, que agrade os fãs antigos e conquiste novos públicos”, destaca Matheus.
Leia Mais | Gal Costa 80: Do rock ao carnaval, as muitas fases da musa baiana
Regina antecipa que o novo disco trará novidades e parcerias: “Estamos abertos a novos nomes. O público pode esperar músicas com a mesma energia de quem já passou pela Garota Safada”.
“Já estamos preparando um projeto que vai reunir grandes nomes que fizeram parte da história da banda”, adianta Matheus.
Regina confirma que a gravação do DVD contará com participações especiais — entre elas, a de Wesley Safadão.
Nova formação pretende deixar viva a famosa “metaleira” no repertório
Mesmo em nova fase, o grupo quer preservar a identidade sonora que ajudou a moldar o forró moderno, com destaque para os metais, a percussão e o baixo marcante.
“A metaleira é indispensável, e o baixo bem ‘na cara’ também. Esses elementos fazem o público sentir a energia da banda”, comenta Matheus.
Regina reforça: “Vamos manter tudo o que traz a verdadeira essência do forró”.
Outro ponto que a banda quer reviver é a forte relação com os fãs, caravanas que seguiam o ônibus de cidade em cidade e um público fiel que lotava os shows. “Essa conexão sempre foi o coração do nosso trabalho. Cada show é uma troca de energia com o público”, lembra Matheus.
Regina acrescenta: “Quero destacar o nome de Wesley Safadão, que sempre tratou os fãs com carinho. Essa referência permanece com a gente”.
Com o disco “A História Continua” e uma turnê prevista para começar em dezembro, a Garota Safada aposta em uma nova etapa sem negar suas origens. Em um cenário onde o forró dialoga com o piseiro, o sertanejo e o pop, a banda busca mostrar que ainda há espaço para seu som característico.
“Queremos que o público mais jovem conheça essa história, que é feita de verdade, amor e energia. O forró continua vivo, evoluindo, e a Garota vem para provar isso”, resume Matheus.
Se o retorno será bem-sucedido, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: poucas bandas conseguiram criar uma identidade tão marcante quanto a Garota Safada.
Agora, a missão de Matheus e Regina é equilibrar memória e renovação, e provar que essa nova história ainda tem muito ritmo pela frente.