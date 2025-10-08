'Caramelo': filme da Netflix peca na condução de seu símbolo

Novo filme da Netflix, "Caramelo" destaca a relação entre um vira-lata e seu tutor, o chef de cozinha Pedro (Rafael Vitti) / Crédito: Netflix/Divulgação

Em São Paulo, uma galeteria deixa frangos assados à mostra para chamar a atenção de possíveis fregueses. É noite e a rua está movimentada, com carros em alta velocidade atravessando a via. Enquanto isso, um cliente “não autorizado” observa atentamente as iguarias na vitrine. Lambe os lábios. Está com fome. Um dos garçons deixa sobre uma mesa uma sobrecoxa de frango e caminha para outro setor do restaurante, sem perceber o interesse alheio na peça. Como trilha sonora do estabelecimento, uma das músicas mais famosas de Waldick Soriano: “Eu Não Sou Cachorro Não”. Em questão de segundos, o frango desaparece da mesa.

Leia também | Cinema em Fortaleza: confira os principais filmes de outubro de 2025 Desatento, o garçom não percebe inicialmente que o cliente indesejado, no caso, é um dos animais símbolos do País. “Vira-lata! Sai daqui, sai!”, esbraveja. Sim, o autor do “furto” é um cão — mas não qualquer um. É protagonista do imaginário coletivo brasileiro, de memes que exaltam sua presença no cotidiano nacional e do novo filme da Netflix, lançado nesta quarta-feira, 8. "Caramelo": filme da Netflix estrelado por Rafael Vitti e com Paolla Carosella Estrelado por Rafael Vitti e pelo cãozinho Amendoim, “Caramelo” reforça a identidade de companheirismo atribuída a cachorros — por mais que a narrativa leve o espectador, por vezes, à dúvida sobre quem é o protagonista da trama. A obra tem direção de Diego Freitas e apresenta a amizade entre um chef de cozinha e o cachorro por ele adotado.

No drama, Pedro está prestes a realizar o sonho de liderar um restaurante quando um diagnóstico inesperado de saúde transforma bruscamente sua rotina. Entretanto, com a ajuda de um vira-lata caramelo (chamado de Caramelo, aliás), ele embarca em jornada de redescoberta e conexão - e ganha uma amizade para a vida toda. O elenco conta também com Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo, Cristina Pereira e Carolina Ferraz. A chef Paolla Carosella faz participação especial.

"Caramelo": aposta em um símbolo adorado pelos brasileiros O filme estreia na Netflix como uma alternativa brasileira a longas-metragens que envolvem animais de estimação — e cachorros, mais especificamente. Se filmes como “Marley & Eu” e “Sempre ao Seu Lado”, produções americanas, já se tornaram referências na temática, por que não nacionalizá-la? Leia também | Artistas veteranos são homenageados em 'Calçada da Fama' da Globo Para isso, a Netflix apostou na estima dos brasileiros por vira-latas ao escolher um cachorro sem raça definida (SRD) como ícone de sua obra. A pesquisa PetCenso 2025 demonstrou esse apreço. O levantamento reuniu dados da base de pets cadastrados no ecossistema da Petlove (um dos principais petshops do Brasil), mapeando mais de 1,8 milhão de bichinhos.

Em "Caramelo", da Netflix, Rafael Vitti interpreta Pedro, enquanto Arianne Botelho vive Camila e Noemia Oliveira atua como Luciana Crédito: Netflix/Divulgação Os cachorros SRD ficaram em primeiro lugar na pesquisa, com 26% do total, confirmando a preferência dos brasileiros pelos vira-latas. A escolha dos produtores do filme pelo animal se demonstrou acertada por diferentes motivos, a citar a identificação do público brasileiro com esse símbolo, o carisma a ele atribuído e principalmente pela oportunidade de discutir sobre abandono e adoção de animais. Afinal, o enredo também contempla, a partir de outros personagens, o trabalho de organizações que resgatam, acolhem e cuidam de animais em situação de vulnerabilidade. Nesse cenário, cobra responsabilidade - por meio de diálogos - de quem tenta se “desfazer” de seus bichinhos. Animais não são brinquedos. É importante reforçar isso.