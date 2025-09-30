'Bridgerton' 2026: confira novos personagens da quarta temporada

'Bridgerton' 2026: confira novos personagens da quarta temporadaCom estreia em 2026, Netflix divulga novo pôster da quarta temporada de 'Bridgerton'; confira novos personagens
Adaptação dos romances literários de Julia Quinn, "Bridgerton" chega à quarta temporada em 2026. A plataforma Netflix, responsável pela produção, divulgou na segunda-feira, 29, o novo pôster da série - que já foi confirmada até a sexta temporada. Com novos personagens, os episódios adaptam o terceiro livro da saga.
Na quarta temporada, é a vez de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) encontrar um amor. A atriz Yerin Ha chega ao elenco como Sophie Baek, uma jovem de classe social menos abastada.
A "Dama de Prata" e Benedict se conhecem em um baile de máscaras, no aniversário de Lady Violet Bridgerton, e se apaixonam.
Invertendo a ordem dos livros, a história de Colin Bridgerton (Luke Newton) com Penelope Featherington (Nicola Coughlan) foi ponto central da temporada três, que também revelou a identidade da Lady Whistledown a outros personagens.
Dos oito irmãos Bridgerton, Benedict é o último entre os homens a ser o foco da narrativa, que conta a história da família e da alta sociedade de Londres nos anos 1800.
A próxima temporada traz oito novos episódios e ainda não tem data de estreia divulgada.
Confira quem são os novos personagens de "Bridgerton"
Além de Sophie Baek, a viúva Lady Araminta Gun (Katie Leung) chega à história com duas filhas no mercado dos casamentos. Sentindo-se pressionada a casá-las, a personagem está determinada a defender sua posição na sociedade.
Filha mais velha de Araminta, Rosamund Li (Michelle Mao), está ávida para agradar a mãe e tem Benedict Bridgerton na mira de seu interesse amoroso.
Posy Li (Isabella Wei) é a irmã mais nova de Rosamund Li, negligenciada pela mãe em detrimento da irmã. Amigável e comunicativa, Posy Li é o tipo de personagem que acaba sempre "falando mais do que deveria".