'Bridgerton' 2026: confira novos personagens da quarta temporada

Netflix anunciou o andamento da produção da quarta temporada em 16 de setembro / Crédito: Reprodução/ Instagram @bridgertonnetflix

Na quarta temporada, é a vez de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) encontrar um amor. A atriz Yerin Ha chega ao elenco como Sophie Baek, uma jovem de classe social menos abastada. A "Dama de Prata" e Benedict se conhecem em um baile de máscaras, no aniversário de Lady Violet Bridgerton, e se apaixonam.

Invertendo a ordem dos livros, a história de Colin Bridgerton (Luke Newton) com Penelope Featherington (Nicola Coughlan) foi ponto central da temporada três, que também revelou a identidade da Lady Whistledown a outros personagens. LEIA TAMBÉM | Netflix: confira as 10 séries mais assistidas do streaming

Dos oito irmãos Bridgerton, Benedict é o último entre os homens a ser o foco da narrativa, que conta a história da família e da alta sociedade de Londres nos anos 1800.

A próxima temporada traz oito novos episódios e ainda não tem data de estreia divulgada. Confira quem são os novos personagens de "Bridgerton" Além de Sophie Baek, a viúva Lady Araminta Gun (Katie Leung) chega à história com duas filhas no mercado dos casamentos. Sentindo-se pressionada a casá-las, a personagem está determinada a defender sua posição na sociedade. Filha mais velha de Araminta, Rosamund Li (Michelle Mao), está ávida para agradar a mãe e tem Benedict Bridgerton na mira de seu interesse amoroso.