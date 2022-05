Integrante do Black Eyed Peas é cego? Entenda o caso

"Com quantos anos você descobriu que o Black Eyed Peas tem um integrante cego?". Se você abrir o Twitter, provavelmente verá essa e outras manifestações de surpresa de internautas ao descobrirem que o rapper Apl.de.ap é legalmente cego. Apesar do grupo ter sido um sucesso midiático nos anos 2000, o artista optou por manter a informação em segredo, revelando pela primeira vez em 2011 para o The Sun. No entanto, somente agora, em 2022, a informação tem repercutido entre fãs brasileiros.

Dia 10 de maio de 2022 acabei de descobrir que um dos maluco do Black Eyed Peas é CEGO. — marina (@marinajacome) May 11, 2022

Há quanto tempo vcs sabiam que é o Apl do Black eyed peas é cego?



Me: 2 minutos — Bicha Aventureira (@edturra) May 11, 2022

Apl.de.ap sofre de nistagmo, um movimento involuntário dos olhos fazendo com que eles se movam rapidamente de modo a borrar a visão. “Consigo perceber bem as formas, mas se não estiver suficientemente perto, mesmo que seja uma coisa grande, não consigo vê-la“, explicou em entrevista ao The Sun em 2011.

Por conta disso, o rapper é considerado legalmente cego. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, há uma definição legal que ajuda a estabelecer um nível de perda de visão que resulta na incapacidade de executar algumas tarefas diárias sem assistência.

Natural das Filipinas, Apl.de.ap descobriu a doença ainda na infância e chegou a pensar que seria um obstáculo para seus sonhos. “Até descobrir o hip-hop pensava que nunca ia fazer nada de importante na vida. Duvidei de mim próprio durante muito tempo, mas agora me sinto bem em não conseguir usar a minha visão", declarou.

Em 2012, o rapper revelou a ABC News que fez uma cirurgia onde implantou uma lente artificial em cada um de seus olhos para corrigir a miopia e o nistagmo. Com isso, ele relatou que passou a enxergar mais detalhes dos rostos das pessoas e passou a ver em maiores distâncias.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram um vídeo de Will.i.am falando sobre a condição do colega, além de gravações de shows do grupo onde é possível ver os outros integrantes da banda conduzindo Apl.de.ap pelo palco.

