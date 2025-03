Renato Russo 65 anos: relembre os maiores sucessos do cantor

Um dos compositores de maior destaque da geração de 1980 no Brasil, Renato Russo completaria 65 anos de idade nesta quinta-feira, 27, se estivesse vivo. Nascido no Rio de Janeiro no ano de 1960, o músico morreu em 11 de outubro de 1996, aos 36 anos, em decorrência da Aids.

Líder do Legião Urbana, o artista considerado “poeta” traz em sua carreira inúmeras canções que marcaram gerações até os dias atuais. Entre os destaques da trajetória de Renato Russo, “Tempo Perdido” (1986) é a música mais tocada e mais regravada por outros artistas nos últimos cinco anos.