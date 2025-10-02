Milton Nascimento é diagnosticado com demência, revela filho do cantor

Ele afirmou que comportamentos diferentes começaram a ser notados no final do ano passado, mas nada que fosse alarmante. Com o tempo, entretanto, as alterações foram se acentuando. "O Parkinson, diagnosticado em 2022, avançando, e as pequenas atividades do dia a dia sofrendo impacto."

Augusto revela que fez uma viagem de motorhome com o pai, em maio. "Rodamos aproximadamente 4.000 km, eu dirigia com ele sempre ao meu lado de copiloto e escolhendo as músicas - tal qual sempre fizemos em nossas boas viagens pelo mundo. De alguma forma, eu sabia que aquela viagem seria uma despedida desses momentos", afirmou o filho, destacando que, dentro das limitações, Milton se divertiu muito e costumava dizer que aquela "havia sido a melhor viagem da vida dele."

De volta ao Brasil, Augusto afirma que estava em uma viagem a trabalho quando foi obrigado a retornar para casa às pressas. Milton precisava de apoio por causa de uma desidratação, fruto da dificuldade que ele vem tendo de tomar líquido e se alimentar.