Festival de Teatro Infantil tem programação gratuita no Ceará

Até 21 de outubro, o 14º Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará inicia sua programação gratuita em diversas cidades do estado
Autor Arthur Paz
Com o tema “Juntos e Misturados”, o 14º Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará segue com programação. Com duração até o dia 21 de outubro, o evento gratuito celebra a arte cearense e promove atividades simultâneas na Caixa Cultural, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e no Hub Cultural Porto Dragão.

O festival ocorrerá em Fortaleza e, a partir do dia 13, ele passa realizar sua programação em Maracanaú, Maranguape, Pacajus e Quixeramobim. Com recursos de acessibilidade envolvidos, o evento conta com 46 apresentações e 10 debates que vão ocorrer em escolas e equipamentos culturais.

Festival de Teatro Infantil: abertura e programação

A abertura desta edição foi realizada na Caixa Cultural com o espetáculo “A Fabulosa História de BasarKus”, da companhia francesa Cia Lamento. O show misturou dança e circo e foi dividido em dois momentos. Após cada sessão, foi realizado debate entre os artistas e o público.

Os espetáculos desta edição abordam temas como diversidade étnico-racial, inclusão, meio ambiente, capacitismo e bullying. A iniciativa de destacar tais temas propõe experiências lúdicas e reflexivas para crianças e suas famílias.

Programação e principais atividades

Entre os dias 10 e 12, a Caixa Cultural terá apresentação aberta ao público. Apresentações circenses, feiras de livro e brinquedos, além da oficina de brinquedos com tampinhas de garrafa, ministrada por Simone Barreto, são algumas atrações que estarão presentes.

Além disso, o 1º Encontro de Realizadores de Festivais de Artes Cênicas para Crianças, evento que reúne representantes de festivais de todo o Brasil, além de membros da Rede de Festivais de Arte e Cultura do Ceará, Face, vai discutir como os festivais dialogam com as políticas culturais.

Sobre as atividades realizadas durante o final de semana, o Dragão do Mar de Arte e Cultura oferece a apresentação do DJ Miau e sua Gatarada e oficinas de máscaras e fantoches. No teatro do local, o palhaço mexicano Aziz Gual apresenta o espetáculo “Riso em Riso” e as apresentações se encerram domingo, 12, com show do Grupo Cria. Já no Hub Cultural Porto Dragão, irá ocorrer o espetáculo “Os Peixes não Falam”, criado para crianças com Transtorno do Espectro Autista, TEA.

14º TIC - Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará

  • Quando: até 21 de outubro
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema); Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema); e Hub Cultural Porto Dragão (Rua Bóris, 90 C - Centro)
  • Gratuito
  • Mais Informações: Site oficil festivaltic.com.br; Instagram @festivaltic

