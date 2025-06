Peça aborda afetos e conflitos entre mães e filhas na Caixa Cultural

Drama sobre mães e filhas estreia na Caixa Cultural / Crédito: Nil Caniné/ Divulgação

A delicada e, muitas vezes, turbulenta relação entre mães e filhas ganha os palcos de Fortaleza com o espetáculo “A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe”, que estreia na Caixa Cultural Fortaleza no dia 19 de junho. A montagem segue em temporada até o dia 29, com sessões de quinta a domingo, sempre às 19 horas. Com texto inédito da dramaturga Daniela Pereira de Carvalho, a peça mergulha em temas como identidade, afeto, perdão e reconexão, a partir da história de três gerações de mulheres marcadas por silêncios, distâncias e reencontros.



Dirigida por Leonardo Netto, a encenação aposta em uma proposta intimista, com Guida Vianna e Silvia Buarque em cena. Leia Também | Projetos de dança circulam com apresentações gratuitas no interior do Ceará Em um texto delicado, Daniela traça um retrato emocional que também atravessa debates contemporâneos, como homofobia, lutas feministas e os desafios de reinventar papéis femininos na sociedade.

“É um espetáculo sem pirotecnias, sem grandes distrações. O foco é o trabalho do ator. E temos duas atrizes incríveis em cena”, comenta o diretor Leonardo Netto em material enviado à imprensa.