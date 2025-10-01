Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Teatro Dragão do Mar recebe musical sobre amor e sofrência

Musical mistura humor, crítica social e música brasileira em contos independentes que abordam amor, traição e empoderamento
O amor e a sofrência voltam ao palco do Teatro Dragão do Mar, em Fortaleza, neste sábado, 4, e domingo, 5, às 20 horas, na reestreia do espetáculo “Pequenos Contos – um musical de amor e sofrência”.

A montagem mistura forró, sertanejo, comédia e crítica social em uma série de pequenas histórias que prometem arrancar risadas e, ao mesmo tempo, provocar reflexões sobre as relações afetivas.

Longe de seguir o formato tradicional dos musicais, a peça se constrói em episódios independentes que dialogam com situações comuns a qualquer espectador: paixões intensas, traições, dependência da tecnologia, empoderamento feminino e até a vulnerabilidade emocional.

O fio condutor é o humor, que transforma dramas reconhecíveis em experiências divertidas, mas também capazes de despertar incômodo e identificação.

Um dos diferenciais do espetáculo é o modo como a música brasileira é incorporada. Clássicos do forró e do sertanejo deixam de ser apenas trilha sonora para se tornarem falas dos personagens, desabafos e pensamentos cantados.

Retiradas de seus contextos originais e inseridas em cenas inusitadas, as canções ganham novos sentidos e estabelecem uma conexão imediata com a plateia. 

Pequenos Contos – um musical de amor e sofrência

  • Quando: sábado, 4 , e domingo, 5, às 20 horas
  • Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)
  • Ingressos: Sympla ou na bilheteria do teatro
  • Mais informações: Instagram @espetaculo.pequenoscontos 

