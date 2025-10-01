Teatro Dragão do Mar recebe musical sobre amor e sofrência

Com novas cenas, "Pequenos Contos" transforma sucessos musicais em falas e pensamentos de personagens divertidos e realistas / Crédito: Miguel Cavalanti/ Divulgação

O amor e a sofrência voltam ao palco do Teatro Dragão do Mar, em Fortaleza, neste sábado, 4, e domingo, 5, às 20 horas, na reestreia do espetáculo “Pequenos Contos – um musical de amor e sofrência”. A montagem mistura forró, sertanejo, comédia e crítica social em uma série de pequenas histórias que prometem arrancar risadas e, ao mesmo tempo, provocar reflexões sobre as relações afetivas.

Leia Também| Mateus Solano traz a Fortaleza O Figurante, seu primeiro monólogo Longe de seguir o formato tradicional dos musicais, a peça se constrói em episódios independentes que dialogam com situações comuns a qualquer espectador: paixões intensas, traições, dependência da tecnologia, empoderamento feminino e até a vulnerabilidade emocional. O fio condutor é o humor, que transforma dramas reconhecíveis em experiências divertidas, mas também capazes de despertar incômodo e identificação.