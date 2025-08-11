Arte Naïf é destaque em programação da Caixa Cultural Fortaleza

Arte Naïf é destaque em programação da Caixa Cultural FortalezaCom mais de 90 obras, Festival Internacional de Arte Naïf (Fian) estreia em Fortaleza com visitação gratuita na Caixa Cultural
Nesta quarta-feira, 13, a Caixa Cultural Fortaleza recebe a sexta edição do Festival Internacional de Arte Naïf (Fian), que este ano é realizada na capital cearense pela primeira vez
Caracterizada por cores brilhantes e elementos simplificados, a forma artística foi desenvolvida por artistas autodidatas, que não possuem formação especializada e conhecimentos técnicos.
Reunindo obras de artistas de 15 estados brasileiros e de 20 países, o Fian segue no equipamento cultural localizado no Centro de Fortaleza até o dia 14 de setembro.
Com visitação gratuita, o evento terá, para além da exposição visual, programação aberta ao público com palestras e rodas de conversa com os artistas e oficinas imersivas no universo da arte naïf.
Um dos momentos de destaque na programação será a visita mediada com Américo Poteiro, pintor e filho de Antônio Poteiro – artista plástico que dá nome a uma das mostras apresentadas durante o Fian em Fortaleza.
A exposição “Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado” apresenta mais de 50 obras, entre pinturas e esculturas, produzidas pelo artista plástico luso-brasileiro Antônio Poteiro (1925-2010) desde a década de 1970.
Caracterizado por sua paleta de cores vibrantes e composições densas, ao longo dos anos Antônio se tornou grande representante da arte naïf brasileira, construindo uma poética que traduz memória popular, religiosidade e folclore. A mostra especial fica em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza até o dia 2 de novembro de 2025, com visitação gratuita.
Veja a programação do Festival Internacional de Arte Naif (Fian) em Fortaleza:
Terça-feira, 12
- Roda de conversa “Entre Cores e Sonhos: O Caminho da Arte Naïf até os Espaços de Reconhecimento”
- Com: Adriano Dias, André Cunha, Con Silva e Valeria Grille
- Quando: 18h30min
- Inscrições: via site da Caixa Cultural Fortaleza
- Gratuito
Quarta-feira, 13
- Abertura do Festival Internacional de Arte Naif
- Quando: 19 horas
- Aberto ao público
- Exposição “Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado”
- Quando: 19 horas
- Aberto ao público
Quinta-feira, 14
- Oficina “Pintando um Centenário de Cores”
- Com: Américo Poteiro
- Quando: 10 horas
- Inscrições: via site da Caixa Cultural Fortaleza
- Gratuito
- Visita Mediada “Antônio Poteiro – A Luz Inaudita do Cerrado”
- Com: Américo Poteiro
- Quando: 11h30min
- Aberto ao público
Festival Internacional de Arte Naif (Fian) 2025
- Quando: de 13 de agosto a 14 de setembro
- Visitação: terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingo e feriados, das 10h às 19 horas
- Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
- Mais informações: @caixaculturalfortaleza e caixacultural.gov.br
- Gratuito
Exposição “Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado”
- Quando: de 13 de setembro a 2 de novembro
- Visitação: terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingo e feriados, das 10h às 19 horas
- Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
- Gratuito