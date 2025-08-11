Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arte Naïf é destaque em programação da Caixa Cultural Fortaleza

Com mais de 90 obras, Festival Internacional de Arte Naïf (Fian) estreia em Fortaleza com visitação gratuita na Caixa Cultural
Autor Lillian Santos
Lillian Santos Autor
Nesta quarta-feira, 13, a Caixa Cultural Fortaleza recebe a sexta edição do Festival Internacional de Arte Naïf (Fian), que este ano é realizada na capital cearense pela primeira vez

Caracterizada por cores brilhantes e elementos simplificados, a forma artística foi desenvolvida por artistas autodidatas, que não possuem formação especializada e conhecimentos técnicos.

Reunindo obras de artistas de 15 estados brasileiros e de 20 países, o Fian segue no equipamento cultural localizado no Centro de Fortaleza até o dia 14 de setembro.

Com visitação gratuita, o evento terá, para além da exposição visual, programação aberta ao público com palestras e rodas de conversa com os artistas e oficinas imersivas no universo da arte naïf.

Um dos momentos de destaque na programação será a visita mediada com Américo Poteiro, pintor e filho de Antônio Poteiro – artista plástico que dá nome a uma das mostras apresentadas durante o Fian em Fortaleza.

A exposição “Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado” apresenta mais de 50 obras, entre pinturas e esculturas, produzidas pelo artista plástico luso-brasileiro Antônio Poteiro (1925-2010) desde a década de 1970.

Caracterizado por sua paleta de cores vibrantes e composições densas, ao longo dos anos Antônio se tornou grande representante da arte naïf brasileira, construindo uma poética que traduz memória popular, religiosidade e folclore. A mostra especial fica em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza até o dia 2 de novembro de 2025, com visitação gratuita.

Veja a programação do Festival Internacional de Arte Naif (Fian) em Fortaleza:

Terça-feira, 12

  • Roda de conversa “Entre Cores e Sonhos: O Caminho da Arte Naïf até os Espaços de Reconhecimento”
  • Com: Adriano Dias, André Cunha, Con Silva e Valeria Grille
  • Quando: 18h30min
  • Inscrições: via site da Caixa Cultural Fortaleza
  • Gratuito

Quarta-feira, 13

  • Abertura do Festival Internacional de Arte Naif
  • Quando: 19 horas
  • Aberto ao público
  • Exposição “Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado”
  • Quando: 19 horas
  • Aberto ao público

Quinta-feira, 14

  • Visita Mediada “Antônio Poteiro – A Luz Inaudita do Cerrado”
  • Com: Américo Poteiro
  • Quando: 11h30min
  • Aberto ao público

Festival Internacional de Arte Naif (Fian) 2025

  • Quando: de 13 de agosto a 14 de setembro
  • Visitação: terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingo e feriados, das 10h às 19 horas
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: @caixaculturalfortaleza e caixacultural.gov.br
  • Gratuito

Exposição “Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado”

  • Quando: de 13 de setembro a 2 de novembro
  • Visitação: terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingo e feriados, das 10h às 19 horas
  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

agenda cultural

