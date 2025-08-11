Arte Naïf é destaque em programação da Caixa Cultural Fortaleza

Obra "Ciranda de Lia de Itamaracá", de Ivone Mendes, é apresentada na Caixa Cultural Fortalza durante Festival Internacional de Arte Naif (Fian) 2025 / Crédito: Ivone Mendes/Reprodução

Nesta quarta-feira, 13, a Caixa Cultural Fortaleza recebe a sexta edição do Festival Internacional de Arte Naïf (Fian), que este ano é realizada na capital cearense pela primeira vez Caracterizada por cores brilhantes e elementos simplificados, a forma artística foi desenvolvida por artistas autodidatas, que não possuem formação especializada e conhecimentos técnicos.

Reunindo obras de artistas de 15 estados brasileiros e de 20 países, o Fian segue no equipamento cultural localizado no Centro de Fortaleza até o dia 14 de setembro. Com visitação gratuita, o evento terá, para além da exposição visual, programação aberta ao público com palestras e rodas de conversa com os artistas e oficinas imersivas no universo da arte naïf. Um dos momentos de destaque na programação será a visita mediada com Américo Poteiro, pintor e filho de Antônio Poteiro – artista plástico que dá nome a uma das mostras apresentadas durante o Fian em Fortaleza.

A exposição “Antônio Poteiro - A Luz Inaudita do Cerrado” apresenta mais de 50 obras, entre pinturas e esculturas, produzidas pelo artista plástico luso-brasileiro Antônio Poteiro (1925-2010) desde a década de 1970. Caracterizado por sua paleta de cores vibrantes e composições densas, ao longo dos anos Antônio se tornou grande representante da arte naïf brasileira, construindo uma poética que traduz memória popular, religiosidade e folclore. A mostra especial fica em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza até o dia 2 de novembro de 2025, com visitação gratuita.