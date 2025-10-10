Casamento de Lexa e Ricardo Viana tem homenagem à filha Sofia

Lexa e Ricardo Viana reuniram 150 convidados em cerimônia de casamento com momento de emoção com tributo à filha do casal, falecida em fevereiro

O cenário escolhido foi a Casa do Alto, uma mansão cercada por verde, onde Lexa surgiu vestida de noiva e compartilhou o momento nas redes sociais com a legenda: “Pronta para casar com o amor da minha vida”.

Em meio à natureza do Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, a tarde desta sexta-feira, 10, marcou um capítulo de amor e recomeço para Lexa e Ricardo Vianna . A cantora e o ator oficializaram a união em uma cerimônia íntima e emocionante , com cerca de 150 convidados, entre familiares e amigos próximos.

Mais do que uma celebração de casamento, o evento também foi um tributo à filha do casal, Sofia, que morreu três dias após o nascimento, em fevereiro deste ano.

Durante a cerimônia, os noivos soltaram balões brancos e transparentes no céu, um gesto simbólico de amor e saudade. Em um dos balões, lia-se “Soso”, o apelido carinhoso da menina.

Veja o momento:

Lexa e Ricardo Vianna fazem homenagem à filha Sofia em casamentohttps://t.co/XRz7Y9idkL

Sofia nasceu de forma prematura após Lexa enfrentar complicações decorrentes de um quadro de eclâmpsia.

O momento foi de intensa dor para a cantora, que chegou a desabafar em entrevista ao Fantástico: “Estou vivendo a minha dor e ela é grande, parece não ter fim. [...] Entendi que na vida nunca temos controle. Mas eu creio, creio mesmo que coisas boas acontecerão.”

Lexa e Ricardo estão juntos desde outubro de 2023 e ficaram noivos quatro meses depois, durante uma viagem à Noruega. A gravidez foi anunciada em outubro deste ano, marcando uma fase de alegria para o casal, que agora celebra o amor e a força de seguir em frente.