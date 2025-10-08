Bienal de Pernambuco: Dia do Nordestino é destaque na programação

Mesa "Tour das Bienais por Aldeia de Livros: Nordeste em Foco", com o cearense Alexandre de Almeida, foi um dos destaques da Bienal do Livro de Pernambuco nesta quarta-feira, 8 de outubro / Crédito: Miguel Araujo/O POVO

A programação da XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco continuou nesta quarta-feira, 8, com um mote especial: a celebração do Dia do Nordestino. A agenda foi marcada por ações com cearenses e destaque às raízes da região. Tiny Desk: entenda o formato que estreou no Brasil com João Gomes

Uma das atividades realizadas com a presença de cearense ocorreu durante a tarde, no espaço Círculo das Ideias. O escritor e criador de conteúdo Alexandre de Almeida integrou o debate “Tour das Bienais por Aldeia de Livros: Nordeste em Foco”. A mesa também foi ocupada pelos escritores Ítalo Damasceno (PI) e Deco Lipe (BA), com mediação da jornalista e criadora de conteúdo literário Larissa Viana. Algumas das questões apresentadas foram a necessidade de mais ações literárias na região, descentralizando-as do Sul e do Sudeste, e de desmistificar percepções dessas áreas sobre uma suposta “incapacidade” de haver eventos de grande porte no Nordeste. Bienal do Livro de Pernambuco: identidade e pertencimento em foco Ao O POVO, Alexandre de Almeida destacou o poder das bienais em reforçar a identidade dos estados. “São eventos que mostram muito a identidade de cada estado, de cada capital e das pessoas que participam dele. Isso é lindo”, pontua.

Quanto à conexão Ceará-Pernambuco, constatada também na presença do O POVO e da Fundação Demócrito Rocha no evento, ele destaca a semelhança entre os dois estados: “A principal semelhança é o acolhimento e o entendimento que temos de pertencer a um lugar”. Ele complementa: “O pernambucano sabe que pertence a Pernambuco. Ele coloca isso no que escreve, faz e fala. O cearense também”. Bienal do Livro de Pernambuco: contação de histórias com Liduina Vidal Outra cearense em destaque na programação desta quarta-feira, 8, foi a escritora Liduina Vidal. No espaço Bienalzinha, a professora fez contação de história de “A Pedra de Resina Perfumada”, obra que narra a jornada de autodescoberta de uma jovem por meio de um objeto mágico que conecta à sua família e à natureza.

Liduina segue no evento também no espaço de autores independentes do Ceará, montado por um coletivo de dez escritores do estado. O grupo segue até domingo, 12, vendendo livros, apresentando suas obras e dialogando com o público. Ao longo desta quarta-feira, 8, outras atividades manifestaram o apreço pela cultura nordestina. No palco Sesc Além das Letras, foi apresentado o espetáculo de dança “Chico Science e Maracatu” pela Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Beberibe. No espaço Café Cordel houve também lançamentos de quadrinhos e literatura de cordel. Bienal do Livro de Pernambuco: programação do O POVO/FDR A cobertura da Bienal do Livro de Pernambuco pelo O POVO continua nesta quinta-feira, 9. Destaque para a ação do O POVO/FDR no lançamento do livro “Universidade Social: Desafios e Avanços”, com a autora Cicília Raquel Maia Leite, das 10h às 11 horas.