Bienal de PE: lançamento de Luiz Marinho é marcado por emoção

Livro "Foi um Dia...", publicado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), resgata uma das obras do dramaturgo Luiz Marinho; trabalho foi lançado na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco em 10 de outubro / Crédito: Miguel Araujo/O POVO

Emoção, mergulho na alma brasileira e poesia cênica: à noite desta sexta-feira, 10, podem ser associadas de imediato essas descrições - bem como ao livro em destaque. Foi lançada pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, a obra “Foi um Dia…”, de Luiz Marinho. Um dos principais dramaturgos do Brasil, o pernambucano foi o grande homenageado pela FDR na edição atual de uma das maiores feiras literárias do Brasil. O lançamento ocorreu no Palco Sesc Além das Letras, a partir de um bate-papo com um pesquisador de sua obra e com Chico Marinho, um dos filhos de Luiz Marinho.

Estiveram presentes também na ocasião a presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, e membros da família do dramaturgo, como os filhos Joaquim, Carolina e Catarina. Lançamento de “Foi um Dia…”: debate sobre ícone do teatro brasileiro No bate-papo de lançamento de “Foi um Dia…”, subiram ao palco Anco Márcio, professor de Teoria Literária da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pesquisador de sua obra, e Chico Marinho, jornalista, editor executivo do Núcleo de Imagem do O POVO e filho. A ação foi mediada por Deglaucy Teixeira, gerente educacional da FDR. “Estamos aqui para comemorar o centenário de nascimento de Luiz Marinho, autor cuja obra buscou demonstrar e valorizar o nosso Nordeste em âmbito cultural e social”, disse ao introduzir o evento. Livro "Foi um Dia...", publicado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), resgata uma das obras do dramaturgo Luiz Marinho; trabalho foi lançado na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco em 10 de outubro Crédito: Miguel Araujo/O POVO

A conversa foi acompanhada por um bom público na Bienal do Livro de Pernambuco. Ao longo da iniciativa, a trajetória de Luiz Marinho foi destacada em diferentes âmbitos, desde memórias afetivas do convívio com o dramaturgo aos temas políticos e sociais abordados em seus trabalhos. Enquanto Chico Marinho, Deglaucy e Anco Márcio conduziam o lançamento, imagens de Luiz Marinho e ilustrações do artista visual Hugo Melo eram exibidas no painel instalado no palco, ressaltando histórias, cores e obras. Lançamento de “Foi Um Dia…”: “Estou me reencontrando com meu pai” Ao O POVO, Chico Marinho resgatou como a ideia para homenagem surgiu a partir de um convite da presidente Luciana Dummar após exposição sobre Luiz Marinho no Recife. Com a participação na Bienal de Pernambuco, surgiu o projeto para o lançamento do livro.

“Depois disso, a forma como foi construído o livro foi impressionante. Eu e minha família sentimos o carinho da Fundação Demócrito Rocha e isso foi muito emocionante para nós”, compartilhou o jornalista. Leia também | Bienal Internacional do Livro de Pernambuco chega aos 30 anos Chico complementou a emoção pelo lançamento: “É um encontro com o papai. Estou me reencontrando com meu pai por meio dessa obra. Eu penso: ‘caramba, o papai voltou’. É emocionante”.

Lançamento de “Foi um Dia…”: uma forma de recircular o legado Na avaliação do pesquisador Anco Márcio, a obra de Luiz Marinho consegue apresentar ao público um “Brasil profundo”, muitas vezes esquecido. “Costumo dizer que o Marinho faz um pouco de memórias ficcionalizadas a partir das suas vivências. Ele retrabalha isso e transforma em linguagem dramática”, contextualiza. Para ele, o lançamento de “Foi Um Dia…” também é importante para que o repertório do dramaturgo continue em circulação. “Se a peça não está circulando, não tem como as pessoas terem acesso e se familiarizarem com ela”. Veja também | O POVO e FDR marcam presença na Bienal de Pernambuco