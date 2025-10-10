Bienal de PE: lançamento de Luiz Marinho é marcado por emoção

Bienal de PE: lançamento de obra de Luiz Marinho é marcado por emoçãoLivro "Foi um Dia…", que resgata obra do dramaturgo pernambucano Luiz Marinho, foi lançado na Bienal do Livro de Pernambuco com presença de familiares
Emoção, mergulho na alma brasileira e poesia cênica: à noite desta sexta-feira, 10, podem ser associadas de imediato essas descrições - bem como ao livro em destaque. Foi lançada pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, a obra “Foi um Dia…”, de Luiz Marinho.
Um dos principais dramaturgos do Brasil, o pernambucano foi o grande homenageado pela FDR na edição atual de uma das maiores feiras literárias do Brasil. O lançamento ocorreu no Palco Sesc Além das Letras, a partir de um bate-papo com um pesquisador de sua obra e com Chico Marinho, um dos filhos de Luiz Marinho.
Estiveram presentes também na ocasião a presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, e membros da família do dramaturgo, como os filhos Joaquim, Carolina e Catarina.
Lançamento de “Foi um Dia…”: debate sobre ícone do teatro brasileiro
No bate-papo de lançamento de “Foi um Dia…”, subiram ao palco Anco Márcio, professor de Teoria Literária da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pesquisador de sua obra, e Chico Marinho, jornalista, editor executivo do Núcleo de Imagem do O POVO e filho.
A ação foi mediada por Deglaucy Teixeira, gerente educacional da FDR. “Estamos aqui para comemorar o centenário de nascimento de Luiz Marinho, autor cuja obra buscou demonstrar e valorizar o nosso Nordeste em âmbito cultural e social”, disse ao introduzir o evento.
A conversa foi acompanhada por um bom público na Bienal do Livro de Pernambuco. Ao longo da iniciativa, a trajetória de Luiz Marinho foi destacada em diferentes âmbitos, desde memórias afetivas do convívio com o dramaturgo aos temas políticos e sociais abordados em seus trabalhos.
Enquanto Chico Marinho, Deglaucy e Anco Márcio conduziam o lançamento, imagens de Luiz Marinho e ilustrações do artista visual Hugo Melo eram exibidas no painel instalado no palco, ressaltando histórias, cores e obras.
Lançamento de “Foi Um Dia…”: “Estou me reencontrando com meu pai”
Ao O POVO, Chico Marinho resgatou como a ideia para homenagem surgiu a partir de um convite da presidente Luciana Dummar após exposição sobre Luiz Marinho no Recife. Com a participação na Bienal de Pernambuco, surgiu o projeto para o lançamento do livro.
“Depois disso, a forma como foi construído o livro foi impressionante. Eu e minha família sentimos o carinho da Fundação Demócrito Rocha e isso foi muito emocionante para nós”, compartilhou o jornalista.
Chico complementou a emoção pelo lançamento: “É um encontro com o papai. Estou me reencontrando com meu pai por meio dessa obra. Eu penso: ‘caramba, o papai voltou’. É emocionante”.
Lançamento de “Foi um Dia…”: uma forma de recircular o legado
Na avaliação do pesquisador Anco Márcio, a obra de Luiz Marinho consegue apresentar ao público um “Brasil profundo”, muitas vezes esquecido. “Costumo dizer que o Marinho faz um pouco de memórias ficcionalizadas a partir das suas vivências. Ele retrabalha isso e transforma em linguagem dramática”, contextualiza.
Para ele, o lançamento de “Foi Um Dia…” também é importante para que o repertório do dramaturgo continue em circulação. “Se a peça não está circulando, não tem como as pessoas terem acesso e se familiarizarem com ela”.
Ele complementa: “Quando você pega uma peça infantil como ‘Foi Um Dia…’, de um lado um pouco desconhecido do Luiz Marinho, e volta a circulá-la com uma edição belíssima, que encanta os olhos, é muito importante”.
Lançamento de “Foi Um Dia…”: Luiz Marinho enquanto corpo político
Um dos familiares presentes na homenagem foi Henrique Falcão, doutorando em Antropologia e neto de Luiz Marinho. Ele fez a curadoria da exposição “Luiz Marinho: um resgate do autor que veio da mata”, em cartaz em Recife em 2024.
A mostra teve o objetivo de apresentá-lo não apenas como artista, mas como uma representação política também. Para Henrique, é importante considerar a identidade e o contexto político e social de Marinho, autor de origem indígena e não-branca.
Em sua análise, muitas vezes ele é posto ao lado de autores brancos e privilegiados, o que ignora as diferenças em suas experiências e perspectivas.
“É salientar o seu lado político, sua epistemologia política e o que faz ele ser esta grande flecha que é um corpo político, racializado e indígena, considerado o melhor autor do Brasil em 1970. As pessoas entendem que ele é premiado, é importante, mas não entendem que é também político”, explica.
Lançamento de “Foi um Dia…”: ação para ressaltar legado
Se estivesse vivo, Luiz Marinho (1926 - 2002) completaria 100 anos em 2026. A homenagem da FDR - por meio da publicação pelas Edições Demócrito Rocha (EDR) - é uma forma de ressaltar o legado deixado pelo pernambucano na cena teatral brasileira.
Marinho dedicou sua obra a desvendar o universo social e cultural do Nordeste. O autor traduziu em livros e peças personagens como violeiros, vaqueiros e cangaceiros, mergulhando nas vivências de sua infância e adolescência no interior de seu estado.
Para além de seu traço regionalista, ficou marcado por peças protossurrealistas, pseudoexistenciais e obras destinadas ao público infantil, como a peça de teatro “Foi Um Dia…”.
Com ilustrações do artista pernambucano Hugo Melo, o livro é uma peça em dois atos em estado de fábula, que resgata a força da tradição oral e a magia do teatro popular. No trabalho, Luiz Marinho transforma o cotidiano em poesia cênica, revelando dramas, alegrias e contradições dos dias comuns.
Com humor e sensibilidade, a peça mergulha na alma brasileira. O texto tem linguagem acessível e convida crianças, jovens e adultos a refletirem sobre o tempo, a memória e os afetos que moldam nossas histórias.
Bienal de Pernambuco: homenageado também no estande
Com forte presença na Bienal de Pernambuco, a FDR e O POVO também levaram o universo de Luiz Marinho ao seu estande. Além das peças gráficas que compõem o ambiente, são vendidas blusas com ilustrações de Hugo Melo que fazem menção ao dramaturgo.
Ao longo de sua trajetória, Luiz Marinho produziu 14 peças teatrais e conquistou importantes prêmios como o Molière e os da Academia Brasileira de Letras (ABL), da Academia Pernambucana de Letras e do Estado da Guanabara. Entre as principais obras estão “Um sábado em 30”, “Viva o Cordão Encarnado”, “A Derradeira Ceia”, “A Incelença” e “A Valsa do Diabo”.