Hungria é internado após tomar bebida supostamente adulterada / Crédito: Reprodução/Instagram @hungria_oficial

O rapper Hungria foi internado nesta quinta-feira, 2, em Brasília após ingerir bebida alcoólica com suspeita de adulteração. O boletim médico divulgou que o artista deu entrada no hospital DF Star com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Relacionado | Hungria fez show em Fortaleza pela última vez em 2022