Hungria é internado após tomar bebida supostamente adulterada

Hungria é internado após tomar bebida supostamente adulteradaFora de risco iminente, o rapper Hungria apresentou sintomas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica
O rapper Hungria foi internado nesta quinta-feira, 2, em Brasília após ingerir bebida alcoólica com suspeita de adulteração. O boletim médico divulgou que o artista deu entrada no hospital DF Star com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.
Relacionado | Hungria fez show em Fortaleza pela última vez em 2022
Em nota enviada ao G1, a assessoria do artista relacionou o acidente às denúncias recentes de metanol em destilados alcoólicos: “O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo”.
“Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente”, continuou a nota sobre o estado de saúde de Hungria, de 34 anos.
