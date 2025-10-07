Morre Ben Lewis, ator conhecido por 'O Fantasma da Ópera'

Morre o ator inglês Ben Lewis, conhecido por interpretar o protagonista da peça 'O Fantasma da Ópera'

Diagnosticado com um câncer no intestino em 2024, o ator e cantor Ben Lewis morreu na segunda-feira, 6. O inglês naturalizado na Austrália tinha 46 anos de idade e conquistou reconhecimento artístico ao interpretar o protagonista do musical " O Fantasma da Ópera " no teatro .

"Hoje perdemos Ben Lewis, um dos amigos mais queridos da minha família, muito jovem, e a família do Teatro Musical Australiano também perdeu um dos grandes!", escreveu o apresentador Todd Woodbridge, em publicação no Instagram, ao confirmar a morte de Lewis.

Os exames do artista detectaram que o câncer havia se espalhado para os gânglios linfáticos e para o fígado, levando à sua morte. A família havia criado uma vaquinha on-line para arrecadar dinheiro e custear os cuidados com a saúde do ator. Ele deixa a esposa Melle Stewart, atriz australiana.

Além de "O Fantasma da Ópera", de Andrew Lloyd Webber, o ator se apresentou em espetáculos como "Urinetown", "A Little Night Music", "Priscilla, A Rainha do Deserto" e na adaptação australiana de "O Amor Nunca Morre".