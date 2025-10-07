Katseye: Conheça novo grupo musical feminino vencedor do VMA

Katseye contempla descendência indiana, latina-americana, filipina e sueca e explora o K-pop alternativo / Crédito: Reprodução/ Instagram @Katseyeworld

Com seu despertar no reality show The Debut: Dream Academy, exibido em 2023 pela gravadora Geffen e empresa Hybe (mesma empresa responsável pelo grupo musical BTS), a "girlband", formada por Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan e Yoonchae, tem um enorme alcance nas redes sociais e conquista seu espaço na indústria musical. Sobre o reality, mais de 120 mil meninas, entre 15 a 21 anos de diversos países, se inscreveram para participar do processo. Após alguns meses de preparo, treinos e uma votação popular para decidir quem seria selecionado, as seis jovens foram escolhidas.

Katseye: Referências da cultura pop Com a expectativa de se tornar a nova sensação da indústria musical, o grupo Katseye retoma a ideia de “girlband”, popularizada nos anos 2000, e explora referências do K-Pop e Destiny 's Child. Leia também | Kpop: Billboard elenca as 25 melhores músicas de 2021; veja lista Em 2024, o grupo musical teve sua estreia com a música “Debut”. Seu primeiro EP “SIS (Soft Is Strong)” apresenta as referências das bandas sul-coreanas em suas coreografias e com um toque de pop estadunidense. O primeiro sucesso do grupo foi com o single “Touch”, lançado em 2024. O videoclipe acumula mais de 171 milhões no Youtube. Em 2025, o sucesso das artistas ganha outras proporções. Gap: Comunicação do grupo musical através da cultura A música “Gnarly”, lançada em maio, alcançou mais de 95 milhões de visualizações no Youtube. A sonoridade hiperpop, aliada a letras que abordam juventude, festas em Hollywood e diversão entre garotas, repercutem em diversas redes sociais.

Leia Também | MTV VMA 2025: veja ganhadores e melhores momentos As artistas também tiveram o nome do grupo reconhecido ao estrelarem o último comercial da marca americana Gap. Ao som de um remix de “Milkshake”, lançada em 2003 pela artista Kelis, a propaganda já tem mais de 37 milhões de visualizações. Mesmo sua produção tendo iniciado antes, o comercial foi compartilhado após a polêmica da campanha de jeans da marca American Eagle, estrelado por Sydney Sweeney.