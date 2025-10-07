Katseye: Conheça novo grupo musical feminino vencedor do VMA

Katseye: Conheça novo grupo musical feminino vencedor do VMASaiba quem é Katseye, a "girlband" do momento que já tem show marcado no Brasil em 2026
Com seu despertar no reality show The Debut: Dream Academy, exibido em 2023 pela gravadora Geffen e empresa Hybe (mesma empresa responsável pelo grupo musical BTS), a "girlband", formada por Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan e Yoonchae, tem um enorme alcance nas redes sociais e conquista seu espaço na indústria musical.
Sobre o reality, mais de 120 mil meninas, entre 15 a 21 anos de diversos países, se inscreveram para participar do processo. Após alguns meses de preparo, treinos e uma votação popular para decidir quem seria selecionado, as seis jovens foram escolhidas.
Katseye: Referências da cultura pop
Com a expectativa de se tornar a nova sensação da indústria musical, o grupo Katseye retoma a ideia de “girlband”, popularizada nos anos 2000, e explora referências do K-Pop e Destiny 's Child.
Em 2024, o grupo musical teve sua estreia com a música “Debut”. Seu primeiro EP “SIS (Soft Is Strong)” apresenta as referências das bandas sul-coreanas em suas coreografias e com um toque de pop estadunidense. O primeiro sucesso do grupo foi com o single “Touch”, lançado em 2024. O videoclipe acumula mais de 171 milhões no Youtube. Em 2025, o sucesso das artistas ganha outras proporções.
Gap: Comunicação do grupo musical através da cultura
A música “Gnarly”, lançada em maio, alcançou mais de 95 milhões de visualizações no Youtube. A sonoridade hiperpop, aliada a letras que abordam juventude, festas em Hollywood e diversão entre garotas, repercutem em diversas redes sociais.
As artistas também tiveram o nome do grupo reconhecido ao estrelarem o último comercial da marca americana Gap. Ao som de um remix de “Milkshake”, lançada em 2003 pela artista Kelis, a propaganda já tem mais de 37 milhões de visualizações.
Mesmo sua produção tendo iniciado antes, o comercial foi compartilhado após a polêmica da campanha de jeans da marca American Eagle, estrelado por Sydney Sweeney.
VMA: repercussão da primeira vitória do grupo
O trecho “My milkshake brings all the boys to the yard” ("Meu milkshake traz todos os garotos de volta pro quintal", em tradução livre) se destacou. E o Katseye conseguiu ampliar seu alcance. A presença da “girlband” em eventos aumentou. No último MTV Video Music Awards, as performances ao vivo de “Gnarly” e “Gabriela” fez o grupo ganhar seu primeiro prêmio, VMA Performance do Ano.
Entre os dias 20 e 22 de março de 2026, as artistas irão se apresentar no Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, localizado no estado de São Paulo.
