Kpop: Billboard elenca as 25 melhores músicas de 2021; veja lista

A revista estadunidense Billboard elencou as 25 melhores músicas de Kpop de 2021. O gênero, em constante crescimento, alcançou novos patamares de sucesso, com alguns artistas expandindo suas carreiras internacionais e chegando às categorias do Grammy, uma das maiores premiações de música do mundo. “O Kpop expandiu seus perímetros e escopo neste ano, ao mesmo tempo em que se infundiu nas tendências e sons de hoje de maneiras criativas”, escreveu a revista.

“Embora seja impossível capturar o brilho da indústria Kpop em uma lista de final de ano, essas músicas fornecem uma pequena amostra do melhor que a cena tinha a oferecer em um ano que foi desafiador para muitos, mas serviu de inspiração de outras formas”, complementou a Billboard, justificando o número de faixas elencadas.

Na lista, quem brilha é o grupo TXT (Tomorrow X Together), que conseguiu o primeiro lugar. “Lovesong”, que contém a participação da cantora Seori, é descrita como original e única pela Billboard. Segundo a revista, a canção “não soa parecida com nada do Kpop deste ano, mas ainda assim se encaixou perfeitamente na conversa global. Em seu âmago, é uma música romântica – mas com uma entrega crua e angustiada, ressoando o momento que estamos vivendo”.

Kpop: veja lista das 25 melhores músicas de 2021

Tomorrow X Together – LOVESONG (feat. Seori)

aespa – Next Level

IU – Lilac

ONEUS – LUNA

Heize – Happen

BTS – Butter

NCT Dream – Hot Sauce

Chancellor feat. Gaeko – Midnight

Stray Kids – Thunderous

CIX – Cinema

AKMU & IU – Nakka

fromis_9 – We Go

Younha – Stardust

WOODZ – Waiting

Seventeen – Ready To Love

Taeyeon – Weekend

ATEEZ – Deja Vu

Jeon Somi – Dumb Dumb

TWICE – Scientist

Lisa – Money

EPEX – Lock Down

STAYC – ASAP

Wendy – Like Water

(G)I-DLE – HWAA

Rosé – On The Ground



