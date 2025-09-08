MTV VMA 2025: veja ganhadores e melhores momentos

MTV VMA 2025: veja ganhadores e melhores momentosAriana Grande, Lady Gaga e Sabrina Carpenter dominaram a noite da premiação, que teve homenagens a ícones e transmissão inédita
O MTV Video Music Awards 2025 (VMA), reuniu os maiores nomes da música na noite de domingo, 7, em Long Island, nos Estados Unidos.
Ariana Grande foi a grande estrela da cerimônia, levando o prêmio de Vídeo do Ano por "Brighter Days Ahead".
Já Lady Gaga abriu a lista de vencedores ao conquistar o título de Artista do Ano, enquanto Sabrina Carpenter brilhou com o prêmio de Álbum do Ano.
Pela primeira vez em seus 41 anos, a premiação foi transmitida pela CBS, ampliando o alcance da MTV. A noite teve emoção, nostalgia e performances marcantes de veteranos e novos talentos.
A seguir, O POVO conta tudo que aconteceu na premiação.
VMA 2025: melhores momentos
Sabrina Carpenter uniu música e ativismo
Em performance marcante, Sabrina Carpenter levou drag queens de RuPaul’s Drag Race para o palco em Tears, com direito a encenação da Nova York dos anos 1980.
A apresentação exibiu mensagens em defesa da comunidade LGBTQIA+ e terminou com forte repercussão. A cantora também garantiu o Álbum do Ano com "Short n’ Sweet".
Doja Cat no tapete vermelho
Com figurino inspirado no glam rock, Doja Cat trouxe ao palco uma performance que resgatou a estética oitentista.
A cantora recriou o universo de Max Headroom em uma vinheta antes de apresentar "Jealous Type", sua nova música, acompanhada pelo saxofonista Kenny G. A apresentação uniu dança, humor e referências pop.
Mariah Carey reconhecida
Apresentada por Ariana Grande, Mariah Carey recebeu o Video Vanguard Award (Prêmio de Vídeo Vanguarda, traduzido do inglês), celebrando sua trajetória.
Em clima de festa, cantou faixas novas e um medley de sucessos como "We Belong Together" e "Fantasy". A cantora ainda venceu na categoria R&B.
Tate McRae impressionou com coreografias
Estreante no palco principal do VMA, Tate McRae apresentou um medley de faixas do álbum "So Close to What".
Sua performance mesclou movimentos virais do TikTok com dança contemporânea, confirmando o poder de sua expressão artística.
Lady Gaga dividiu atenções com a turnê
Mesmo em meio à agenda lotada, Lady Gaga apareceu no VMA para receber o prêmio de Artista do Ano.
Ela surpreendeu ao exibir uma performance gravada, que misturou "Abracadabra" e "The Dead Dance". Ao lado de Bruno Mars, ainda venceu em Melhor Colaboração com "Die With a Smile".
Tributo a Ozzy Osbourne emocionou fãs
Morto em julho, Ozzy Osbourne foi homenageado por Yungblud, Steven Tyler e Joe Perry. O filho Jack Osbourne apresentou o tributo, que incluiu clássicos como "Crazy Train" e "Mama, I’m Coming Home".
O momento foi um dos mais emocionantes da noite e arrancou lágrimas da plateia.
VMA 2025: lista de vencedores
Entre os destaques da noite, Ariana Grande conquistou o Vídeo do Ano e o Melhor Pop. Lady Gaga faturou Artista do Ano e Melhor Colaboração, enquanto Sabrina Carpenter levou o troféu de Álbum do Ano. Rosé e Bruno Mars venceram Música do Ano com "Apt.", e Alex Warren foi eleito Artista Revelação.
Veja a seguir todos os vencedores do MTV VMA 2025:
Vídeo do Ano
- Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Artista do Ano
- Lady Gaga
Música do Ano
- Rosé e Bruno Mars – “Apt.”
Artista Revelação
- Alex Warren
Melhor Artista Pop
- Sabrina Carpenter
Performance do ano
- Janeiro de 2025 – Katseye – “Touch”
Melhor Colaboração
- Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”
Melhor Pop
- Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Melhor Hip-Hop
- Doechii – “Anxiety”
Melhor R&B
- Mariah Carey – “Type Dangerous”
Melhor Alternativo
- Sombr – “Back to Friends”
Melhor Rock
- Coldplay – “All My Love”
Melhor Latino
- Shakira – “Soltera”
Melhor K-pop
- Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again”
Melhor Afrobeat
- Tyla – “Push 2 Start”
Melhor Country
- Megan Moroney – “Am I OK?”
Melhor Álbum
- Sabrina Carpenter – "Short n’ Sweet"
Melhor Longa
- Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”
Melhor Vídeo Para o Bem (com mensagem social)
- Charli xcx – “Guess com Billie Eilish”
Melhor Direção
- Lady Gaga – “Abracadabra”
Melhor Direção de Arte
- Lady Gaga – “Abracadabra”
Melhor Cinematografia
- Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Melhor Edição
- Tate McRae – “Just Keep Watching (do filme ‘F1’)”
Melhor Coreografia
- Doechii – “Ansiedade”
Melhores Efeitos Visuais
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
