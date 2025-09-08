MTV VMA 2025: veja ganhadores e melhores momentos

Com performance de danças, apresentações, protestos e tributos, o Video Music Awards 2025 reuniu grandes momentos. / Crédito: Reprodução/Instagram @vmas

O MTV Video Music Awards 2025 (VMA), reuniu os maiores nomes da música na noite de domingo, 7, em Long Island, nos Estados Unidos. Ariana Grande foi a grande estrela da cerimônia, levando o prêmio de Vídeo do Ano por "Brighter Days Ahead".

Já Lady Gaga abriu a lista de vencedores ao conquistar o título de Artista do Ano, enquanto Sabrina Carpenter brilhou com o prêmio de Álbum do Ano. Pela primeira vez em seus 41 anos, a premiação foi transmitida pela CBS, ampliando o alcance da MTV. A noite teve emoção, nostalgia e performances marcantes de veteranos e novos talentos.

A seguir, O POVO conta tudo que aconteceu na premiação. VMA 2025: melhores momentos Sabrina Carpenter uniu música e ativismo Em performance marcante, Sabrina Carpenter levou drag queens de RuPaul’s Drag Race para o palco em Tears, com direito a encenação da Nova York dos anos 1980.

A apresentação exibiu mensagens em defesa da comunidade LGBTQIA+ e terminou com forte repercussão. A cantora também garantiu o Álbum do Ano com "Short n’ Sweet".

Doja Cat no tapete vermelho Com figurino inspirado no glam rock, Doja Cat trouxe ao palco uma performance que resgatou a estética oitentista.

A cantora recriou o universo de Max Headroom em uma vinheta antes de apresentar "Jealous Type", sua nova música, acompanhada pelo saxofonista Kenny G. A apresentação uniu dança, humor e referências pop. Mariah Carey reconhecida Apresentada por Ariana Grande, Mariah Carey recebeu o Video Vanguard Award (Prêmio de Vídeo Vanguarda, traduzido do inglês), celebrando sua trajetória. Em clima de festa, cantou faixas novas e um medley de sucessos como "We Belong Together" e "Fantasy". A cantora ainda venceu na categoria R&B.

Tate McRae impressionou com coreografias Estreante no palco principal do VMA, Tate McRae apresentou um medley de faixas do álbum "So Close to What". Sua performance mesclou movimentos virais do TikTok com dança contemporânea, confirmando o poder de sua expressão artística.