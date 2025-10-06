﻿Do bizarro ao trágico: os relatos reais em 'Desastre Total'

Episódio " Woodstock 99" da série "Desastre Total" / Crédito: Netflix/Divulgação

Nem sempre a ficção consegue acompanhar o absurdo da vida real e a Netflix acertou em cheio com "Desastre Total". A ideia central dos documentários, já são nove lançados em 2025 até este texto ser publicado, é revisitar casos verídicos que, à primeira vista, parecem anedóticos ou surreais.

Porém, em muitos casos, escalam para cenários de caos absoluto - alguns marcados por improvisos, outros pelo descaso e, em certos momentos, pela tragédia. O resultado é uma coletânea com passagens únicas, narrada de maneira envolvente, que mistura o inacreditável com ironia, drama e impacto social. LEIA TAMBÉM | Veja filmes e séries que chegam na Netflix em outubro de 2025 O que conecta todos os filmes da série é justamente esse choque entre o improvável e o real. Fatos que poderiam soar como invenção de roteiristas acontecem diante das câmeras e deixam marcas que variam de memes virais a consequências gravíssimas.

As direções e os roteiros combinam capítulos dinâmicos, de cerca de 50 minutos cada, entrevistas com protagonistas, ricas imagens de arquivos, atualizações dos acontecimentos e uma montagem que prende a atenção até o fim. "O Verdadeiro Projeto X", "Festival Astroworld" e "Prefeito do Caos" Em "O Verdadeiro Projeto X", o aniversário de um adolescente virou uma festa monumental, transmitida pelas redes e terminando em destruição de propriedades, intervenção policial e repercussão nacional, exemplo de como a internet potencializa cenários a níveis impensáveis. "Festival Astroworld" marca o tom mais grave da temporada. A tragédia de 2021, em Houston, durante o show de Travis Scott, deixou 10 mortos e centenas de feridos.

O documentário expõe como as falhas na segurança e na gestão de multidões transformaram um espetáculo em pesadelo coletivo. É um capítulo duro, revelando como euforia e negligência podem ser letais. abrir (Foto: Netflix/divulgação)Episódio "A Tragédia de Astroworld" da série "Desastre Total" (Foto: Netflix/Divulgação)Episódio "Prefeito do Caos" da série "Desastre Total" Já "Prefeito do Caos" foca na figura de Rob Ford, político canadense que governou Toronto em meio a escândalos de drogas e comportamento errático.