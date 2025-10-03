Por que 3 de outubro é relacionado ao filme ‘Meninas Malvadas’?

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

3 de outubro: por que a data é relacionada ao filme ‘Meninas Malvadas’?

Os fãs do longa celebram o "Mean Girls Day" anualmente com a reprodução da cena nas redes sociais. Veja também a tendência de usar rosa às quartas
Autor Júlia Honorato
Júlia Honorato Autor
Tipo Notícia

O filme ‘Meninas Malvadas’, de 2004, foi tópico nas redes sociais nesta sexta-feira, 3 de outubro, por marcar data comemorada pelos fãs.

Vem de uma cena que parece simples, mas, de tão reproduzida e lembrada, criou uma tradição anual: o chamado "Mean Girls Day" por usuários da internet.

O dia marca um diálogo entre a protagonista Cady, interpretada por Lindsey Lohan, e Aaron Samuels (Jonathan Bennett), em que ele pergunta qual era a data durante aula na escola. “Em 3 de outubro, ele me perguntou que dia era”, narrou a protagonista.

A conversa foi importante para a protagonista, porque era apaixonada pelo outro personagem e essa foi uma das primeiras interações que tiveram até então.

Como celebração, os fãs postaram a cena com a legenda: “único dia do ano que você pode repostar isso!”

Meninas Malvadas’ foi exibido na Sessão da Tarde, da Globo, nesta tarde em comemoração à data, o que foi feito em anos anteriores; veja onde assistir por streaming:

  • Mercado Play (gratuito);
  • Paramount+;
  • Netflix;
  • Globoplay;
  • Prime Video, por assinatura com o pacote da Telecine;
  • Apple TV+

“Às quartas usamos rosa”: veja outra tendência de ‘Meninas Malvadas’

O filme é sobre a história de Cady Heron, uma adolescente que tenta se encaixar no ensino médio dos Estados Unidos, depois de passar a vida sendo educada pelos pais na África.

Ao chegar na escola, faz amizade com Janis (Lizzy Caplan) e Damian (Daniel Franzese), melhores amigos que têm o plano de se vingarem contra Regina George, interpretada por Rachel McAdams.

Os dois usam a novata para que ela se insira no grupo das “plastics”, as populares, em que Regina George era considerada “abelha-rainha”.

Um dia, na hora do almoço, Regina convida Cady para a mesa do seu grupo, com Karen (Amanda Seyfried) e Gretchen (Lacey Chabert) . Na cena, elas ditam regras para que a protagonista pudesse se tornar uma delas.

Uma delas era que, nos dias de quarta, usavam rosa. Karen explica para a personagem que, caso não usasse roupas da cor, não poderia sentar com elas.

O momento se tornou um marco para os fãs, que adotam a moda no dia da semana e postam a fala “às quartas usamos rosa”. Sendo essa, outro exemplo de tendência do longa.

