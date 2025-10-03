Por que 3 de outubro é relacionado ao filme ‘Meninas Malvadas’?

"É dia 3 de outubro"; entenda o porquê da data ser comemorada entre fãs de 'Meninas Malvadas', de 2004 / Crédito: Reprodução/Paramount Pictures

O filme ‘Meninas Malvadas’, de 2004, foi tópico nas redes sociais nesta sexta-feira, 3 de outubro, por marcar data comemorada pelos fãs. Vem de uma cena que parece simples, mas, de tão reproduzida e lembrada, criou uma tradição anual: o chamado "Mean Girls Day" por usuários da internet.

O dia marca um diálogo entre a protagonista Cady, interpretada por Lindsey Lohan, e Aaron Samuels (Jonathan Bennett), em que ele pergunta qual era a data durante aula na escola. “Em 3 de outubro, ele me perguntou que dia era”, narrou a protagonista. Acesse o canal de Famosos, TV & Realities do O POVO; clique AQUI A conversa foi importante para a protagonista, porque era apaixonada pelo outro personagem e essa foi uma das primeiras interações que tiveram até então. Como celebração, os fãs postaram a cena com a legenda: “único dia do ano que você pode repostar isso!”

‘Meninas Malvadas’ foi exibido na Sessão da Tarde, da Globo, nesta tarde em comemoração à data, o que foi feito em anos anteriores; veja onde assistir por streaming: Mercado Play (gratuito);

Paramount+;

Netflix;

Globoplay;

Prime Video, por assinatura com o pacote da Telecine;

Apple TV+ Leia mais Rachel McAdams explica ausência em comercial de Meninas Malvadas Sobre o assunto Rachel McAdams explica ausência em comercial de Meninas Malvadas “Às quartas usamos rosa”: veja outra tendência de ‘Meninas Malvadas’ O filme é sobre a história de Cady Heron, uma adolescente que tenta se encaixar no ensino médio dos Estados Unidos, depois de passar a vida sendo educada pelos pais na África.

Ao chegar na escola, faz amizade com Janis (Lizzy Caplan) e Damian (Daniel Franzese), melhores amigos que têm o plano de se vingarem contra Regina George, interpretada por Rachel McAdams. Os dois usam a novata para que ela se insira no grupo das “plastics”, as populares, em que Regina George era considerada “abelha-rainha”. Meninas Malvadas, filme de 2004, lançou tendências que continuam populares até hoje Crédito: Divulgação/Paramount Pictures