Netflix,Prime Video e Disney+: as estreias da semana (29/09 a 05/10)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (29/09 a 05/10)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia das série “Monstro: A História de Ed Gein” e o filme “Jogo Sujo”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Netflix
A chocante história real de Ed Gein, o infame assassino e ladrão de túmulos que inspirou alguns dos assassinos mais icônicos do cinema de Hollywood.
Prime Video
Um ladrão profissional se lança no maior roubo de sua vida em Jogo Sujo, um filme de suspense e ação do diretor Shane Black. Parker (Mark Wahlberg), Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) e uma equipe talentosa embarcam num roubo que os coloca contra a máfia de Nova York num golpe sagaz e intenso.
Clique aqui para ver o trailer
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (29/09 a 05/10):
Netflix
- Pesadelos da Natureza — Temporada 1
- Dark Winds
- Eu Não Sou Um Robô
- Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok-joo
- A Criança Roubada
- A Pedra
- Casamento às Cegas — Temporada 9
- RIV4LIDADES — Temporada 1
- Coleção Halloween Assustador — Temporada 1
- Coleção Feliz Halloween
- Dias Perfeitos
- Zoey e Sua Fantástica Playlist
- O Natal Extraordinário de Zoey
- ONE PIECE — Temporada 25
- A Crise dos Caras — Temporada 1
- O Jogo — Temporada 1
- Duki: Da Argentina para o Mundo
- Winx Club: A Magia Está de Volta
- Dr. Rabugento: De Plantão na Escola
- Steve
- Monstro: A História de Ed Gein — Temporada 1
- Gênio dos Desejos — Temporada 1
- Animal — Temporada 1
- Ritmo + Flow: França: Depois da Batalha
- Ranma1/2
- Patos!
- Godzilla e Kong: O Novo Império
- Samurai X — Temporada 2
- O Quarto 404
Prime Video
- Jogo Sujo
- Sanda - Temporada 1
- Zoe, Minha Amiga Morta
HBO Max
- Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas — Temporada 1
- Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1
- Quem Matou Nossa Filha? — Temporada 1
- Pacificador — Temporada 2
- Task — Episódio 4
Disney+
- Chad Powers: O Quarterback
- The Voice Brasil