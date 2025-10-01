Criador de Tocanna, IA do hit ‘São Paulo’, planeja música sobre o Rio

A personagem gerada por IA com viralizou com paródia de Empire State of Mind e agora planeja nova sátira sobre o Rio de Janeiro / Crédito: Reprodução/TikTok

Uma cantora com bico de tucano e pose de diva pop, criada por inteligência artificial, gerou comoção entre brasileiros ao ter sua música retirada de todas as plataformas. Trata-se de Tocanna, identidade por trás da música “São Paulo”, faixa que faz uma sátira da cidade brasileira utilizando a melodia de "Empire State of Mind", parceria de Jay-Z com Alicia Keys.

O hit começou a viralizar no início de setembro nas redes, com conteúdos em tom de deboche sobre a capital paulista e estrofes de caráter negativo. Entre elas, trechos como "Sexo gostoso na Cracolândia, em um canto sem luz", "Na cidade de São Paulo, eu posso ser assaltada ou ser esfaqueada" e "Mas eu vou dar em São Paulo", que viralizaram rapidamente, gerando milhares de vídeos, memes sobre a cidade e reacts sobre a letra da música. Após a repercussão, que gerou paródias em outros idiomas, a versão em espanhol chegou até Jay-Z, que, sem ter sido creditado na faixa, pediu sua retirada da internet. "Nem de longe imaginei que a música tomaria essa proporção, muito menos que chegaria até o Jay-Z ou à Alicia Keys", comenta o designer gráfico Gustavo Sali, criador da personagem, em entrevista ao jornal Correio.

Segundo Gustavo, as traduções foram surgindo de forma espontânea e divertida, como parte do meme. “A decisão de não creditar Jay-Z e Alicia Keys foi por conta dos direitos e do tamanho dos nomes envolvidos. Se quiserem que seja retirada, têm todo o direito", afirma o criador. Após a viralização de “São Paulo”, Tocanna deve “lançar” um novo hit inspirado no Rio de Janeiro Apesar do embate, Gustavo, criador da IA, não pensa em parar com a personagem. Ele já trabalha em uma nova faixa, intitulada “Rio de Janeiro”, que deve seguir os moldes de sátira da primeira.