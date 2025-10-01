Criador de Tocanna, IA do hit ‘São Paulo’, planeja música sobre o Rio

Criador de Tocanna, IA do hit ‘São Paulo’, planeja música sobre o RioA personagem gerada por IA com "bico de diva pop" viralizou com paródia de "Empire State of Mind" e agora planeja nova sátira sobre o Rio de Janeiro
Uma cantora com bico de tucano e pose de diva pop, criada por inteligência artificial, gerou comoção entre brasileiros ao ter sua música retirada de todas as plataformas.
Trata-se de Tocanna, identidade por trás da música “São Paulo”, faixa que faz uma sátira da cidade brasileira utilizando a melodia de "Empire State of Mind", parceria de Jay-Z com Alicia Keys.
O hit começou a viralizar no início de setembro nas redes, com conteúdos em tom de deboche sobre a capital paulista e estrofes de caráter negativo.
Entre elas, trechos como "Sexo gostoso na Cracolândia, em um canto sem luz", "Na cidade de São Paulo, eu posso ser assaltada ou ser esfaqueada" e "Mas eu vou dar em São Paulo", que viralizaram rapidamente, gerando milhares de vídeos, memes sobre a cidade e reacts sobre a letra da música.
Após a repercussão, que gerou paródias em outros idiomas, a versão em espanhol chegou até Jay-Z, que, sem ter sido creditado na faixa, pediu sua retirada da internet.
"Nem de longe imaginei que a música tomaria essa proporção, muito menos que chegaria até o Jay-Z ou à Alicia Keys", comenta o designer gráfico Gustavo Sali, criador da personagem, em entrevista ao jornal Correio.
Segundo Gustavo, as traduções foram surgindo de forma espontânea e divertida, como parte do meme.
“A decisão de não creditar Jay-Z e Alicia Keys foi por conta dos direitos e do tamanho dos nomes envolvidos. Se quiserem que seja retirada, têm todo o direito", afirma o criador.
Após a viralização de “São Paulo”, Tocanna deve “lançar” um novo hit inspirado no Rio de Janeiro
Apesar do embate, Gustavo, criador da IA, não pensa em parar com a personagem. Ele já trabalha em uma nova faixa, intitulada “Rio de Janeiro”, que deve seguir os moldes de sátira da primeira.
"Adoraria creditar os artistas originais, mas isso depende de autorização", diz.
Questionado sobre as recentes mudanças do Spotify, que endureceu regras contra músicas feitas por IA, Gustavo defende: "Ela pode estar no Spotify ou não, e isso pouco importa. O personagem existe além da plataforma".
A personagem surgiu em 2024, em uma brincadeira do designer gráfico Gustavo Sali e um amigo.
Aos 25 anos, em entrevista ao portal g1, o jovem se descreveu como uma pessoa reservada e afirmou que, por questões de privacidade, preferiu não revelar sua foto e nem a cidade onde vive.