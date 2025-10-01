Taylor Swift: 3 locais para curtir novo álbum em Fortaleza

The Life of a Showgirl é o novo álbum lançado por Taylor Swift / Crédito: Reprodução/Instagram

"The Life of a Showgirl", 12° álbum da cantora Taylor Swift, será lançado na sexta-feira, 3 de outubro. O álbum foi anunciado em agosto, no dia 12, pouco antes da postagem sobre o seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce.

Swifties do mundo todo irão se reunir em Listening Parties, evento para ouvir o lançamento, mas em forma de uma festa tematizada da cantora. Leia mais Comissário da NFL sinaliza possibilidade de show de Taylor Swift no Super Bowl Sobre o assunto Comissário da NFL sinaliza possibilidade de show de Taylor Swift no Super Bowl Onde ouvir e curtir novo álbum de Taylor Swift em Fortaleza The Lights Bar A The Lights anunciou no Instagram a Listening Party do novo álbum, no mesmo dia do lançamento, no dia 3, a partir das 22h. A entrada é gratuita até 0h e deve ser garantida com antecedência na plataforma Sympla, no link da bio do Instagram da casa noturna.

O evento contará com os DJs Leocosil, Silas e Lola Mel. Além do novo álbum, terão os principais hits da Taylor Swift e de outras artistas pop. Onde : The Lights Bar (Av. da Universidade, 2322 - Benfica)

: The Lights Bar (Av. da Universidade, 2322 - Benfica) Quando : dia 3 de outubro, a partir das 22h



: dia 3 de outubro, a partir das 22h Quanto : gratuito. Reserva disponível no link do Instagram dos organizadores

: gratuito. Reserva disponível no link do Instagram dos organizadores Mais informações: @thelightsbar e @festadivasfortal Y’all Club A casa noturna Y’all Club anunciou no seu Instagram a Listening Party, marcada para o dia 4 de outubro, no sábado, a partir das 22h. As entradas disponíveis custam a partir de R$ 25, no segundo lote. Para quem deseja um copo temático da cantora, há ingressos disponíveis a partir de R$ 28. As vendas são feitas no link da bio do Instagram dos organizadores.

Para quem deseja comprar apenas o copo, custa R$ 13, no mesmo link. O evento contará com músicas de outros álbuns da Taylor Swift e outras cantoras pop. O álbum será tocado em faixa por faixa no meio da noite. Além disso, o local será decorado com pôsteres especiais para a reprodução do novo álbum. Para entrar, o pagante deve ter, pelo menos, 18 anos.

Onde : Y’all Club (Rua Dragão do Mar, 218 - Centro)

: Y’all Club (Rua Dragão do Mar, 218 - Centro) Quando : dia 4 de outubro, a partir das 22h

: dia 4 de outubro, a partir das 22h Quanto : R$ 25 (lote 2) e R$ 30 (lote 3), sem o copo. R$ 28 (lote 2) e R$ 33 (lote 3), com o copo. Disponíveis no link do Instagram dos organizadores

: R$ 25 (lote 2) e R$ 30 (lote 3), sem o copo. R$ 28 (lote 2) e R$ 33 (lote 3), com o copo. Disponíveis no link do Instagram dos organizadores Mais informações: @festadataylor e @yallclubfortaleza Vibe 085 A Vibe 085 terá evento no mesmo formato da Y’all, também anunciado pelo seu Instagram. Entretanto, acontecerá no sábado seguinte, no dia 11, a partir das 21h. Agora, no terceiro lote de vendas, os ingressos custam R$ 20, sem o copo personalizado, e R$ 35, com ele. Também terá a reprodução das novas faixas e de outras músicas da Taylor, com um momento separado para outras divas pop.