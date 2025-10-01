Taylor Swift: 3 locais para curtir novo álbum em Fortaleza

Fãs de Taylor Swift se reunirão em Fortaleza para lançamento de álbum; veja locaisFãs da cantora Taylor Swift se reunirão para ouvir o novo álbum de estúdio da cantora em casas noturnas; lançamento será nesta sexta, 3 de outubro
"The Life of a Showgirl", 12° álbum da cantora Taylor Swift, será lançado na sexta-feira, 3 de outubro.
O álbum foi anunciado em agosto, no dia 12, pouco antes da postagem sobre o seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce.
Swifties do mundo todo irão se reunir em Listening Parties, evento para ouvir o lançamento, mas em forma de uma festa tematizada da cantora.
Onde ouvir e curtir novo álbum de Taylor Swift em Fortaleza
The Lights Bar
A The Lights anunciou no Instagram a Listening Party do novo álbum, no mesmo dia do lançamento, no dia 3, a partir das 22h.
A entrada é gratuita até 0h e deve ser garantida com antecedência na plataforma Sympla, no link da bio do Instagram da casa noturna.
O evento contará com os DJs Leocosil, Silas e Lola Mel. Além do novo álbum, terão os principais hits da Taylor Swift e de outras artistas pop.
- Onde: The Lights Bar (Av. da Universidade, 2322 - Benfica)
- Quando: dia 3 de outubro, a partir das 22h
- Quanto: gratuito. Reserva disponível no link do Instagram dos organizadores
- Mais informações: @thelightsbar e @festadivasfortal
Y’all Club
A casa noturna Y’all Club anunciou no seu Instagram a Listening Party, marcada para o dia 4 de outubro, no sábado, a partir das 22h.
As entradas disponíveis custam a partir de R$ 25, no segundo lote. Para quem deseja um copo temático da cantora, há ingressos disponíveis a partir de R$ 28. As vendas são feitas no link da bio do Instagram dos organizadores.
Para quem deseja comprar apenas o copo, custa R$ 13, no mesmo link.
O evento contará com músicas de outros álbuns da Taylor Swift e outras cantoras pop. O álbum será tocado em faixa por faixa no meio da noite.
Além disso, o local será decorado com pôsteres especiais para a reprodução do novo álbum. Para entrar, o pagante deve ter, pelo menos, 18 anos.
- Onde: Y’all Club (Rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Quando: dia 4 de outubro, a partir das 22h
- Quanto: R$ 25 (lote 2) e R$ 30 (lote 3), sem o copo. R$ 28 (lote 2) e R$ 33 (lote 3), com o copo. Disponíveis no link do Instagram dos organizadores
- Mais informações: @festadataylor e @yallclubfortaleza
Vibe 085
A Vibe 085 terá evento no mesmo formato da Y’all, também anunciado pelo seu Instagram. Entretanto, acontecerá no sábado seguinte, no dia 11, a partir das 21h.
Agora, no terceiro lote de vendas, os ingressos custam R$ 20, sem o copo personalizado, e R$ 35, com ele.
Também terá a reprodução das novas faixas e de outras músicas da Taylor, com um momento separado para outras divas pop.
A programação especial contará com um mural de pôsteres, que poderá ser levado por quem estiver no local, lojinhas, sorteios, quizzes, tatuagens temporárias, adesivos e drinks temáticos.
Para entrar, o pagante deve ter, pelo menos, 18 anos.
- Onde: Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quando: dia 11 de outubro, a partir das 21h
- Quanto: R$ 35 (lote 3 + copo temático) e R$ 20 (lote extra, sem o copo). Disponíveis no link do Instagram dos organizadores
- Mais informações: @taylorsversionnightbr e @vibe085pub
The Life of a Showgirl terá transmissão no cinema
A cantora anunciou a estreia de "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" no dia 19 de setembro, sexta-feira.
O filme será como uma Listening Party nos cinemas ao redor do mundo. As datas, que serão limitadas, ainda não foram divulgadas no Brasil, mas as redes Cinépolis e UCI já confirmaram a sua transmissão.
Os 89 minutos de duração incluem, além das músicas do álbum, os bastidores das gravações e inspirações para músicas.
Também contará com a transmissão do clipe do single ‘The Fate of Ophelia’, que tem data de estreia no YouTube para 5 de outubro, no domingo, às 20h.
"The Life of a Showgirl": o que esperar do novo álbum de Taylor Swift?
O novo álbum é o primeiro lançado por Taylor após recuperar os direitos de todos os anteriores ao “Lover”, de 2019, em maio deste ano.
Seu último álbum é de abril de 2024, o “The Tortured Poets Department”, em que compartilha faixas pessoais, após o término com o ator Joe Alwyn, com quem namorou por seis anos.
Agora, os fãs esperam por músicas que misturam batidas animadas com poesias, o que já pode ser entendido visualmente nas outras versões de capa do “The Life of a Showgirl”.
Nas variantes compartilhadas pela cantora, ela aparece em trajes que remetem às dançarinas do início do século passado com referências à mitologia, como o conto de Ofélia, retratado na capa principal.
Um dos diferenciais do álbum é a volta dos produtores Max Martin e Shellback ao invés de Jack Antonoff, com quem colaborou nas últimas produções e era esperado para esta.
