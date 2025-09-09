Netflix: conheça a série Número Desconhecido: Catfishing na Escola

"Número Desconhecido: Catfishing na Escola", da Netflix, é um documentário sobre crime real / Crédito: Netflix/Divulgação

No Top 10 de filmes mais assistidos no streaming da Netflix desde o seu lançamento, em 29 de agosto, “Número Desconhecido: Catfishing na Escola” apresenta um caso real que traz um desfecho controverso e chocante. Com direção de Skye Borgman (“Sequestrada à Luz do Dia”, 2017, e “A Garota da Foto”, 2022), o documentário acompanha a história de um casal de adolescentes que passa a ser vítima de cyberbullying.

Conheça as vítimas de 'Número Desconhecido: Catfishing na Escola' "Número Desconhecido: Catfishing na Escola" recorda os acontecimentos ocorridos em 2020, em uma cidade no interior de Michigan, nos Estados Unidos, contra Lauryn e Owen, jovens namorados que, na época do crime, tinham 13 anos de idade. A produção então mostra a paixão adolescente que passou a sofrer com mensagens violentas e criminosas. De autoria até então desconhecida, os recados eram direcionados principalmente para Lauryn e continham insinuações sexuais e ofensas pessoais, além de incentivar o suicídio. O que tinha nas mensagens de bullying? Os primeiros recados foram recebidos ainda em 2020. Por um período, as mensagens pararam de chegar, mas retornaram no ano seguinte, com Lauryn recebendo mais de seis contatos por dia, o que durou cerca de 15 meses.

Com a intensidade e volume de mensagens recebidas, uma investigação foi iniciada e a escola onde o então casal de adolescentes estudava chegou a promover ações anti-bullying. Em um primeiro momento, uma colega de classe dos jovens foi citada como suspeita, mas devido aos detalhes e informações pessoais sobre Lauryn, a hipótese logo foi descartada.

Como o autor dos crimes em 'Número Desconhecido: Catfishing na Escola' foi descoberto? Sem sucesso nas primeiras investigações policiais, um detetive especializado em crimes cibernéticos do FBI foi contratado para prosseguir com a apuração e rastreou as mensagens, chegando a Kendra Licari, mãe de Lauryn. Confrontada pela polícia, Kendra assumiu a autoria dos recados e foi presa em 2022 sob múltiplas acusações, que vão desde perseguição de menor a obstrução da justiça.

À época, com 42 anos de idade, Kendra trabalhava como técnica de basquete na escola da filha e, supostamente, usou um software para ocultar sua localização e usou vários números e códigos de área, conforme a ABC News. Condenada a 19 meses a 5 anos de prisão, Kendra foi liberta em 8 de agosto de 2024, após pagar uma fiança no valor de US$ 5.000, como detalha o site americano.