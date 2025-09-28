Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Viral do TikTok, cantora Lola Young desmaia em show em Nova York

Autora de "Messy", a cantora britânica havia cancelado apresentação no dia anterior
Autor Sofia Herrero
Sofia Herrero
Tipo Notícia

A artista Lola Young, responsável pelo hit viral “Messy”, desmaiou durante performance ao vivo neste sábado, 27. Ela era uma das atrações headliners do All Things Go Music Festival, realizado no Forest Hills Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.

A britânica cantava a faixa “Conceited” quando deixou os fãs confusos ao fazer uma pausa no meio da canção para falar com a produção.

Em vídeos divulgados pelo público que assistia ao festival, Lola parece sinalizar que não estava bem antes de cair no chão inconsciente.

Em seguida, a equipe médica do evento socorreu a artista, retirando-a do palco em meio a aplausos da plateia.

Um dia antes do desmaio, Lola Young havia cancelado show por motivos de saúde mental

Após o ocorrido, os fãs tiveram atualizações sobre o estado de saúde de Lola por meio da cantora norte-americana Remi Wolf, que também se apresentava no mesmo dia do festival.

"Minha amiga Lola está nos bastidores e está bem", garantiu Remi.

Mais tarde, Lola usou os stories do Instagram para tranquilizar seus fãs e dizer que estava bem após o incidente.

"Para todos os que viram minha apresentação no All Things Go hoje, estou bem agora. Obrigado por todo o apoio", escreveu a cantora.

Alguns minutos antes do incidente, entre uma faixa e outra, a britânica havia dito no palco que vinha passando por "dias traiçoeiros", sem dar mais detalhes.

No dia anterior ao show, na sexta-feira, 26, ela havia cancelado uma participação no espetáculo Audacy's We Can Survive.

O empresário da artista, Nick Shymansky, afirmou: "Lola é muito aberta com relação à sua saúde mental e há algumas ocasiões em que eu e minha equipe precisamos tomar decisões para protegê-la."

Veja abaixo o momento do desmaio de Lola Young:

 

