Morre o jornalista Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Paulos Soares morre após mias de um ano do falecimento de Antero Greco. / Crédito: Reprodução/ESPN

O narrador e apresentador Paulo Soares, também conhecido como Amigão, faleceu nesta segunda-feira, 29, em São Paulo, aos 63 anos, em decorrência da falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado há cerca de cinco meses no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde lutava contra vários problemas de saúde, entre eles um na coluna. Oriundo do rádio, o jornalista era uma das principais referências da ESPN, onde iniciou seus trabalhos já em 1994, pouco depois da criação do canal no Brasil. Antes disso, Paulo teve passagens pela Rádio Clube de Araras, onde iniciou aos 15 anos, Rádio Gazeta, Rádios Record, Globo, Bandeirantes e Estadão.