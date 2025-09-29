Morre o jornalista Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Morre o jornalista Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anosOriundo do rádio, o jornalista era uma das principais referências da ESPN, onde iniciou seus trabalhos já em 1994, pouco depois da criação do canal no Brasil
O narrador e apresentador Paulo Soares, também conhecido como Amigão, faleceu nesta segunda-feira, 29, em São Paulo, aos 63 anos, em decorrência da falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado há cerca de cinco meses no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde lutava contra vários problemas de saúde, entre eles um na coluna.
Oriundo do rádio, o jornalista era uma das principais referências da ESPN, onde iniciou seus trabalhos já em 1994, pouco depois da criação do canal no Brasil. Antes disso, Paulo teve passagens pela Rádio Clube de Araras, onde iniciou aos 15 anos, Rádio Gazeta, Rádios Record, Globo, Bandeirantes e Estadão.
Na TV, sua estreia foi na Gazeta, em 1983, a seguir, Record, Cultura e, em 1994, TVA Esportes, que foi o embrião da ESPN no Brasil, que começou em 1995.
Na emissora, Paulo Soares apresentou e fez parte, por anos, da formação inicial do Linha de Passe, histórico da ESPN. Mas, seu principal destaque foi apresentando o programa SportsCenter ao lado de Antero Greco, morto em 2024 vítima de câncer.
Dono de um enorme carisma, bom humor e irreverência na forma leve e descontraída na qual se comunicavam, ao lado de Antero, ele formou uma das duplas mais queridas do meio no país.