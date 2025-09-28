Morre Christian, o "Julio Iglesias" da Itália, aos 82 anos

Morre Christian, o "Julio Iglesias" da Itália, aos 82 anosArtista estava internado em Milão, vítima de hemorragia cerebral
Conhecido como "Julio Iglesias italiano", o cantor Christian morreu na última sexta-feira, 26, em Milão, na Itália. Ele fez sucesso nos anos 1980, com as músicas "Cara" e "Daniela".
De acordo com a emissora de TV Rai News 24, Christian estava internado hospital Policlínico em Milão, no norte da Itália, com uma hemorragia cerebral.
Mesmo sendo um dos grandes nomes da música na Itália, Christian começou sua trajetória no futebol, tendo jogado nas categorias de base do Palermo e no Mantova.
No entanto, após ter sofrido uma lesão, ele precisou abandonar os campos e iniciou sua carreira artística.
Ainda na juventude, resolveu mudar seu nome de batismo, Cristiano Gaetano Rossi, adotando o nome artístico “Christian”, com o objetivo de torná-lo internacional.
Referência a Julio Iglesias
Após atingir o sucesso, Christian fez frente ao então grande nome da música romântica da época, o espanhol Julio Iglesias.
Ele estourou nas paradas de sucesso com a música “Daniela”, tendo vendido milhões de cópias do seu álbum.
Em 1984, Christian ficou em terceiro lugar no festival de música de Sanremo, quando lançou a música “Cara”. Ele chegou a disputar o festival seis vezes, e também cantou para o papa João Paulo II, sendo chamado posteriormente de “cantor do papa”.
Em 1986, Christian casou-se com a também cantora Dora Moroni, com quem teve um filho, Alfredo. Durante a união dos dois, o casal chegou a fazer parceria na música. O casamento chegou ao fim em 1997, após polêmicas envolvendo traições e violência doméstica.
Apesar da relação conturbada, em 2016 Christian e Dora se juntaram para lançar o single "Paradiso e Inferno", sobre o relacionamento dos dois. Esse foi o último trabalho de Christian.
