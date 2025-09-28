Morre Christian, o "Julio Iglesias" da Itália, aos 82 anos

Morre Christian, o "Julio Iglesias" da Itália / Crédito: Reprodução/ Youtube

Conhecido como "Julio Iglesias italiano", o cantor Christian morreu na última sexta-feira, 26, em Milão, na Itália. Ele fez sucesso nos anos 1980, com as músicas "Cara" e "Daniela". De acordo com a emissora de TV Rai News 24, Christian estava internado hospital Policlínico em Milão, no norte da Itália, com uma hemorragia cerebral.

Leia Também| Morre Claudia Cardinale, ícone do cinema europeu, aos 87 anos Mesmo sendo um dos grandes nomes da música na Itália, Christian começou sua trajetória no futebol, tendo jogado nas categorias de base do Palermo e no Mantova. No entanto, após ter sofrido uma lesão, ele precisou abandonar os campos e iniciou sua carreira artística. Ainda na juventude, resolveu mudar seu nome de batismo, Cristiano Gaetano Rossi, adotando o nome artístico “Christian”, com o objetivo de torná-lo internacional.