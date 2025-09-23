Morre Claudia Cardinale, ícone do cinema europeu, aos 87 anos

Claudia Cardinale posa ao lado de um quadro com sua imagem durante a abertura de uma rua com o seu nome em La Goulette, na Tunísia, em 2022 / Crédito: Fethi Belaid / AFP

A atriz franco-italiana Claudia Cardinale, um dos maiores ícones do cinema europeu, morreu nesta terça-feira, 23, aos 87 anos, segundo informou sua agente à AFP. Conhecida por sua voz rouca, carisma inconfundível e beleza mediterrânea, Cardinale estrelou clássicos como “Oito e Meio”, de Federico Fellini, e “O Leopardo”, de Luchino Visconti, ambos lançados em 1963.

Leia Também| Apresentador JP Mantovani morre aos 46 anos em acidente de moto No Brasil, Claudia Cardinale é citada num verso de "Alegria, Alegria", de Caetano Veloso ("O Sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas. Em cardinales bonitas"). A faixa é reconhecida como uma das mais famosas da fase tropicalista do compositor baiano. Nascida na Tunísia, Cardinale conquistou Europa e Hollywood Nascida Claude Joséphine Rose Cardinale em 15 de abril de 1938, em La Goulette, na Tunísia, de família siciliana, a atriz entrou no cinema quase por acaso. Ainda adolescente, venceu um concurso de beleza que a levou à Itália, onde iniciou sua carreira no final da década de 1950. Estreou no filme “Goha” (1958), ao lado da estrela egípcia Omar Sharif, e logo se tornou uma das atrizes mais reconhecidas da Itália.