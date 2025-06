Rubel anuncia show em Fortaleza em agosto

O músico Rubel retorna a Fortaleza para show especial no dia 1º de agosto. Apresentando a turnê “Beleza”, a apresentação do artista acontece no Theatro José de Alencar (TJA). “Um passeio pelos meus quatro discos”, detalhou Rubel na publicação compartilhada em seu perfil no Instagram.

