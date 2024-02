Gal Costa: filho contesta na Justiça direito de herança de viúva

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, entrou com uma ação na Justiça para reivindicar direito à herança da cantora. No processo, o herdeiro da artista contesta a fração do patrimônio reivindicada por Wilma Teodoro Petrillo, ex-empresária da cantora, que alega ser sua viúva.

As informações do processo judicial, que segue em segredo no Tribunal de Justiça de São Paulo, foram confirmadas pelo jornal O Estado de S. Paulo com uma das advogadas de Gabriel, Luci Vieira Nunes.

Segundo a nota enviada, ela afirma que o filho de Gal Costa contratou ela e Mariana Athayde Ferreira para defender seus direitos à herança e que ele sustenta que “defenderá a vontade dela (Gal) na Justiça”.