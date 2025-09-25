Bienal de Pernambuco: acompanhe os destaques da programação

Bienal de Pernambuco: acompanhe os destaques da programaçãoEntre rodas de conversa, lançamentos de livros, palestras, bate-papo com autores, painéis de fãs e outras atividades, confira os destaques da programação da XV Bienal de Pernambuco
Marcado para acontecer dos dias 3 a 12 de outubro, a XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco chega à nova edição com programação intensa que vai reunir toda a família no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.
Com a temática “Ler é sentir cada palavra”, o evento celebra a diversidade da produção literária e as possibilidades da leitura para o leitor.
XV Bienal de Pernambuco: veja os destaques da programação do evento
Sexta-feira, 3
Conexão Petrobras
- 14h às 14h45min: Lançamentos de livros de Poesia
- 15h às 15h45min: Lançamentos de livros de Romance
Espaço Diálogos
- 15h às 15h45min: “O fenômeno do livro de colorir”, com Gisele Santos e Ana Claudia Bravo. Mediação: Sidney Nicéas
- 17h às 17h45min: “Eternamente Grata, um relato corajoso sobre uma mulher que transforma vidas através das mãos” com Zilda Sousa. Mediação: Silvana Marpoara
- 18h às 18h45min: “Bastidores do Futebol Brasileiro sob a ótica do livro ‘1987 de Fato, de Direito e de Cabeça’” com André Galindo e Cassio Zirpoli. Mediação: Sidney Nicéas
- 19h às 19h45min: Roda de Conversa das Floriterárias com Crislaine Venceslau, Flor de Pernambuco, Marina Mah, Yastricia Santos e Anita Presbitero
Café Cordel
- 17h às 18 horas: Bate-papo “A mulher na escrita do Cangaço” com Ana Gleide Leal, Cleonice Maria e Isabelly Moreira.
- 19h às 20 horas: Lançamento do livro “Sertão das Grandes Imensidões” com o jornalista Anselmo Alves
Sábado, 4
Círculo das Ideias
- 13h às 13h45min: Exibição do curta-metragem “Escavações” + Palestra “Voz, Corpo e Performance - Como expressar a Poesia em Diversas Linguagens” com Daniela Câmara e Celso Costa
- 14h às 15 horas: “Literatura Fantástica Brasileira, quem a produz” com Giu Domingues, Renan Carvalho, Anna Martino, Carol Façanha. Mediação: Lais Lacet
- 16h às 17 horas: “Manual para uma trilogia de ausências com Aline Bei. Mediação: Thiago Soares
- 18h às 19 horas: “As odisseias de Itamar Vieira Junior”. Mediação: Leonardo Tonus
Conexão Petrobras
- 11h às 11h45min: Palestra “Crise Cria Cura” com Pedro Salomão
- 14h às 14h45min: Lançamento do livro “Matou uma, matou todas” com o autor Klester Cavalcanti
- 15h às 15h45min: “Avanços das políticas públicas de Cultura e Mecanismos de Incentivo a Cultura no Território Brasileiro” com Henilton Menezes
- 16h às 16h45min: Mailson Furtado lança “Litígio” pela Moinhos. Bate-papo com Fábio Lucas
- 17h às 17h45min: Lançamento do livro “Artífices da História” com os autores Helder Remigio e Evaldo Costa
- 18h às 18h45min: Festival Pernambucano de Literatura Negra - “Escritoras Negras do Agreste ao Sertão Pernambucano” com Manu Monteiro e Francisca Araújo. Mediação: Elke Falconiere
- 19h às 19h45min: “Um papo com as rainhas do Dark Romance”. Zoe X e Kelly M. Mediação: Elida Malheiros
Espaço Diálogos
- 11h às 11h45min: “Como nasce um livro? Bastidores do mercado editorial independente” com Laura Spíndola
- 13h às 13h45min: “O amor está no ar… e nas páginas – Entre crushes literários e finais felizes” com Lella Malta e convidadas
- 14h às 14h45min: Lançamento do livro “Antes que as palavras te esqueçam”, com o autor Leonardo Tonus. Mediação: Diogo Guedes
- 15h às 15h45min: “Inovação como Plataforma para uma Jornada Exponencial” com Genésio Gomes
- 17h às 17h45min: “As histórias que escolhi contar” com Daniel Munduruku. Mediação: Igor Gomes
- 18h às 18h45min: “Lugar de clássico é num cordel” com Josué Limeira. Mediação: Sidney Nicéas
- 19h às 19h45min: “Literatura erótica – o segredo das palavras molhadas” com Odailta Alves e Manu Monteiro
Domingo, 5
Círculo das Ideias
- 11h às 12 horas: “Realismo mágico, o gênero que só os latino-americanos dominam” com Ian Fraser, Renan Carvalho e Isabor. Mediação: Apolo Andrade
- 13h às 13h45min: Festival Pernambucano de Literatura Negra - Versos e músicas: mulheres negras que escrevem e cantam”, com Bell Puã e Bione. Mediação: Lenne Ferreira
- 14h às 15 horas: Lançamento de “Não estou recebendo visitas” com Ágnes Souza. Mediação: Gianni Gianni
- 16h às 17 horas: “La isla bonita – Sobre espantos, delírios e santos” com Socorro Acioli. Mediação: Schneider Carpeggiani
- 18h às 19 horas: “Os trovões que escutamos no Brasil” com Micheliny Verunschk. Mediação: Leonardo Tonus.
Espaço Diálogos
- 11h às 11h45min: Lançamento do livro “Pensamentos Afrofuturistas – A escrita Afrofuturista Brasileira” com o autor Israel Neto
- 13h às 13h45min: “Uma História Viva aos 100 Anos” com Givaldo Peixoto
- 14h às 14h45min: “Cannabis, conservadorismo e controle: a política de drogas como instrumento de governo” com Arturo Escobar, Ubirajara Ramos, Fernando Ribamar e Jocigenes Monteiro da Silva
- 18h às 18h45min: “Tecnologias do Acesso” com Marcelo Pedrosa e Aida Ferreira. Mediação: Liliana Tavares
Lugar de Acesso
- 15 horas: Conversa “História do Setor Braille da Biblioteca Pública estadual” com Graça Correa
- 16 horas: Oficina “Entenda e aprenda sobre a Libras” com Bernardo Klimsa e Carlos Di Olivera
Café Cordel
- 18h30min às 19h30min: Lançamento do livro “Belchior: a construção de um mito na literatura de cordel” com o autor Alberto Perdigão
Segunda-feira, 6
Círculo das Ideias
- 10h às 11 horas: Museu do Sertão com o Profº Dr. Benedito Vasconselos
- 15h às 16 horas: “A importância das novelas na formação de novos autores” com Fernanda Castro, Anna Martino, Italo Damasceno. Mediação Larissa Viana
- 19h às 20 horas: “Consciência: para que te quero?” com Salete Rêgo Barros, Flávio Brayner e Teresa Leitão
Conexão Petrobras
- 10h30min às 11h15min: Lançamento do livro “A Arte de Viver: história das transformistas brasileiras desde a Ditadura militar até hoje” com a autora Safira Bengell
- 14h às 14h45min: Lançamento dos livros “Redefinindo a humanidade na era da Inteligência Artificial”, com a autora Andréa Simone da Silva e “Memórias digitais: quem escolhe o que devemos lembrar?” com a autora Amanda Valéria Silva.
- 15h às 15h45min: Mesa “Minha obra – sua leitura” com Humberto Hermenegildo de Araújo, Márcia Gomes da Silva e André L. Nakamura. Mediação: Ednilson Xavier
- 17h às 17h45min: “O sucesso da literatura LGBT+ entre os jovens” com Pedro Rhuas e Larissa Lair. Mediação: Evelyn Sena
- 19h às 19h45min: “O Amor é Feminino?” Um papo com Daniel Perroni Ratto e Eulina Ferraz. Mediação: Sidney Nicéas
Palco Sesc
- 9h30min às 10 horas: Apresentação Teatral “Preservar para florescer” com a Escola Municipal João Pessoa Guerra
- 14h às 14h30min: “História Cantada” com o profº Wellington José
- 16h às 16h30min: Espetáculo “Frei Caneca: 200 Anos da Confederação do Equador”
Bienalzinha
- 13h30min às 14 horas: Contação de história interativa “O Rato Zezé” com escritora e pedagoga Vera Lúcia
Terça-feira, 7
Círculo das Ideias
- 17h às 18 horas: “Mulheres no mercado editorial” com Andrea Nunes, Cibele Laurentino, Karine Asth e Vanessa Ratton. Mediação: Fábio Lucas
- 19h às 20 horas: Encontro com Jeferson Tenório. Mediação: Igor Gomes
Conexão Petrobras
- 10h30min às 11h15min: Lançamentos de livros Acessibilidade
- 14h às 15h45min: Lançamentos de livros da Academia Escadense de Letras:
- 16h às 17h45min: Lançamentos de livros da Academia Palmarense de Letras:
- 19h às 19h45min: “A vida pós reality-show” com Dona Delma, Guilherme Vilar, Daniel Rolim e Tati Pink. Mediação: Antognniony Rodrigues
Espaço Diálogos
- 10h30min às 11h15min: “Vamos criar juntos ideias que podem virar lei?” com Sophia Borges
- 15h às 15h45min: “Comunicação Acessível e livros em multiformatos” com Eduardo Cardoso. Mediação: Wellington de Mello
- 16h às 16h45min: “Profissionalização da escrita: carreiras da gaveta ao mercado” com Janaína Calazans e Clarice Freire. Mediação: Lara Ximenes
- 18h às 18h45min: “Caminhos da Poesia Contemporânea” com Érica Magni, Estêvão Machado, João Melo e Madu Sansil. Mediação: Fábio Lucas
Lugar de Acesso
- 16 horas: Encontro com o autor Eduardo Cardoso
Café Cordel
- 17h às 18 horas: Lançamento do livro “A Era dos Direitos e a Nova Onda de Autocracia” com a autora Maristela Simonin
Quarta-feira, 8
Conexão Petrobras
- 10h30min às 11h15min: Lançamento do livro “A Letra & a Poesia na MPB: Semelhanças & Diferenças” com o autor Euclides Amaral e o percussionista Reppolho
- 14h às 14h45min: Lançamento do livro “Poética do Ser no Coração da Alma” com a autora Ana Patrícia Vaz Manso
- 15h às 15h45min: Lançamentos dos livros “Perdido na Floresta – As Aventuras de Dan e Mayc” e “Betão o coqueiro que tinha medo de altura” com os autores Magali Ribeiro e Alison Fagner de Souza
- 16h às 16h45min: Lançamento do livro “Entre lições e sonhos: minha jornada na educação” com a educadora Ana Xavier, Gestora da GRE Vale do Capibaribe
- 17h às 18h45min: Lançamentos de obras UBE PE
- 19h às 19h45min: Lançamento do livro “Luz de Dentro” com a autora Sandra Batista
Espaço Diálogos
- 14h às 14h45min: “Trocando em Palavras” com Ernani Ribeiro, Margareth Zimmerle, Karina Galindo e Rilda Veloz. Mediação: Liliana Tavares
- 15h às 15h45min: “Libras desenhada: histórias contadas em livros bilíngues” com Mariângela Haddad. Mediação: Mariana Hora
- 17h às 17h45min: “O amor como urgência: uma proposta de educação amorosa para enfrentar a barbárie” com Nelino Azevedo
- 18h às 18h45min: “Novos autores na Literatura Contemporânea” com Ney Anderson, Caio Meneses e Patrícia Larini. Mediação: Sidney Nicéas
Bienalzinha
- 16h30min às 17 horas: Contação de histórias “A Pedra de resina perfumada” com professora e escritora Liduina Vidal
- 16h30min às 17 horas: Contação de histórias “Dei a Louca nas Estorinhas” com Regina Ferreira
Café Cordel
- 17h às 18 horas: Lançamento do cordel “O Touro endiabrado do sertão de Alto Santo” com o poeta Evaristo Geraldo
Quinta-feira, 9
Círculo das Ideias
- 10h às 11 horas: Lançamento do livro “Universidade Social” com a autora Cicília Leite
- 15h às 16 horas: “Literatura LGBT+ para além do romance” com Lucas Santana, Mi Costa. Mediação: Gabriela Saback
- 17h às 18 horas: “História de desterro” com Natalia Timerman. Mediação: Schneider Carpeggiani
- 19h às 20 horas: “Envelhecer no Brasil” com Mary Del Priore. Mediação: Mariana Lins
Espaço Diálogos
- 10h30min às 11h15min: “Literatura e sustentabilidade: uma experiência com retalhos” com Cláudia Carneiro
- 14h às 14h45min: “Do Rádio ao Podcast” com Lina Fernandes e Taciana Oliveira
- 15h às 15h45min: “Leitura ou escuta? O acesso ao conteúdo escrito nas redes” com Fernando Campos. Mediação:Liliana Tavares
Sexta-feira, 10
Conexão Petrobras
- 10h30min às 11h15min: Lançamento do livro “É o fim da psicologia?” com o autor José Antônio Spencer Hartmann Júnior.
- 14h às 14h45min: Bate-papo especial com os criadores de “As aventuras do Mike!” com Gabriel Dearo e Manu Digilio. Mediação: Regina Dias
- 15h às 15h45min: “A nova cara do suspense nacional” com Andrea Nunes, Raphael Montes e Lucas Santana. Mediação: Manuela Metódio
- 16h às 16h45min: Lançamento do livro “Tantas Marias” com as autoras Érica Montenegro de Mélo, Maria do Rosário Menezes, Rosália Cristina e Maria Graciane
- 18h às 18h45min: “Pernambuco em antologias”, por Antonio Campos
Espaço Diálogos
- 10h30min às 11h15min: “Psicoterapia, RPG e Saúde Mental” com Walker José Lima Filho, Zara Cristina de Andrade Barbosa, Fernando Augusto Albuquerque da Cruz Silva
- 14h às 14h45min: “Dormindo com o inimigo: nas ruas e nos relacionamentos” com Ana Márcia Diógenes e Haidée Camelo
- 15h às 15h45min: “A Letra da Imagem – Audiodescrição de filmes Pernambucanos” com Liliana Tavares. Mediação: Clarice Hoffmann
- 16h às 16h45min: Lançamento do livro “A hora do lobo” com o autor Francisco Pedrosa. Mediação: Wellington de Melo
- 17h às 17h45min: “A educação pelos quadrinhos” com José Aguiar. Mediação: Sidney Nicéas
Palco Sesc
- 16h às 16h45min: Dramatização da obra “Ecos do Silêncio”
- 18h às 18h30min: Leitura dramatizada de “Dramáticos: um livro musical” com Giu Nascimento
Sábado, 11
Círculo das Ideias
- 11h às 12 horas: Diversão virando profissão: Das fanfics para a publicação tradicional com Nicole Oliveira, Tatiana Barroso, Ruth Oliveira. Mediação: Mirela Paes
- 13h às 13h45min: “A Literatura tem sotaque? Regionalismo literário e contemporaneidade: da identidade ao estereótipo” com Efigênio Moura e Stellio Mendes. Mediação: Aline Crispino
- 14h às 15 horas: “Autores Independentes: Criativos, mas como vendem, lucram e sobrevivem?” com Wilson Jr., Lara Vainstock e Maya Passos. Mediação: Lucas de Lucca
- 16h às 17 horas: “Sobre a crítica” com Cristhiano Aguiar. Mediação: Schneider Carpeggiani
- 18h às 19 horas: “Sob o ponto de vista delas: True crime, terror e suspense produzido por mulheres” com Fabi Ferraz, Mari Vieira, Lua Costa. Mediação Brenda Evelyn
Conexão Petrobras
- 11h às 11h45min: “Leia Mulheres Recife – 10 anos lendo o mundo pelas palavras delas” com Gleyce Delmas Cavalcanti, Rhuana Silva, Ecilda Freitas, Maria Gabriela Pedrosa
- 13h às 13h45min: “Não foi sorte, foi luta: a presença de quem nunca foi esperado no espaço acadêmico” com Maria Cecília Ferreira, Dani Ramos e Joyce Santana
- 14h às 14h45min: “Novos Engenhos – Uma conversa sobre Regionalismo, Manguebeat e Literatura Contemporânea” com Roberto Azoubel, DJ Dolores, Anco Márcio Tenório Vieira. Mediação: Rodrigo Acioli
- 15h às 15h45min: “Romances sáficos vão dominar o mundo” com Clara Alves, Julie Pedrosa e Ingrid Gomm. Mediação: Mirela Paes
- 16h às 16h45min: “Clichê é tudo de bom” com Aione Simões, Mirela Paes e Rebecca Arruda. Mediação: Andresa Eduarda
- 18h às 18h45min: Encontro com Mia Couto. Mediação: Cida Pedrosa
- 19h às 19h45min: Lançamento do livro “Flor de Gerundiar” com a autora Taciana Ferraz. Mediação: Julie Oliveira
Lugar de Acesso
- 15 horas: Oficina “Criação de eBooks Inclusivos com Inteligência Artificial e Canva” com Marcos Castro
- 16 horas: Poesia declamada com Rilda Velozo e Silvia Albuquerque
Domingo, 12
Círculo das Ideias
- 14h às 15 horas: “Encontro de apaixonados por literatura de conforto” com Tiago Valente, Thalila Lima e Bárbara Azedo. Mediação: Juliana Almeida
- 16h às 17 horas: “Góticos Nordestinos – Os 50 anos de Bernarda Soledade” com Raimundo Carrero. Mediação: Cristhiano Aguiar
- 18h às 19 horas: “Uma Mulher entre Leões, Cobras e Timbus – a experiência de Odi Veiga comandando as ambulâncias em jogos do Futebol em Pernambuco e que está virando livro” com Sidney Nicéas e Odi Veiga
Conexão Petrobras
- 11h às 11h45min: “Crise dos 20 e a representação na literatura” com Giovanna Borba, Malu Leite e Rafaella Almeida
- 13h às 13h45min: Lançamentos de Livros de Conto
- 14h às 14h45min: “Nem tudo é perfeito, mas a gente pode dar um jeito - Um papo sobre amadurecer e aproveitar cada nova aventura” com Mih Tanino. Mediação: Mirela Paes
- 15h às 15h45min: Lançamentos de Livros de Romance
- 16h – 16h45 | Marina Hadlich autografa “Mulheres mofadas nas entranhas e nas memórias”. Bate-papo com Fábio Lucas
- 17h às 17h45min: “O mundo dos dramas asiáticos (e das dorameiras)” com Éricka Borges e Marcela Correia. Mediação: Maria Eduarda
- 19h às 19h45min: Lançamentos de Contos
- 18h às 18h45min: “Meio do Céu: a tragicomédia brasileira a partir do Recife” com o autor Ubiratan Muarrek. Mediação: Fernanda Pessoa
Lugar de Acesso
- 15 horas: Conversa “15 anos de Referendo Microfone Braille” com Domingos Sávio
- 16 horas: Poesia em mãos com Yastrícia Santos
Palco Sesc
- 14h às 15 horas: Apresentações de K-pop com os grupos 5 SEASONS, CR4ZY, MAZE, Move e Soldiers. Apresentadora: Deyse Choi
- 20h às 21 horas: Flaira Ferro em: “Grão de Dentro”
Bienalzinha
- 13h30min às 14 horas: Contação em Libras do livro “O ratinho, O morango vermelho maduro e O grande urso esfomeado” com pedagoga Nirvana Dusseldorf
- 16h30min às 17 horas: Contação de história “A Flor e a Luz” com pedagoga Andreza Maria Mello
- 17h30min às 18h30min: Lançamento de Livro
XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
- Quando: de sexta-feira, 3 de outubro, a domingo, 12 de outubro
- Onde: Centro de Convenções de Pernambuco (avenida Professor Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)
- Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira). Gratuidade para professores da rede pública e privada de ensino, escritores, bibliotecários, policiais, crianças de até 10 anos e pessoas com deficiência
- Vendas: www.bienalpernambuco.com
- Mais informações: no Instagram @bienalpe