Bienal de Pernambuco: acompanhe os destaques da programação

Entre rodas de conversa, lançamentos de livros, palestras, bate-papo com autores, painéis de fãs e outras atividades, confira os destaques da programação da XV Bienal de Pernambuco
Marcado para acontecer dos dias 3 a 12 de outubro, a XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco chega à nova edição com programação intensa que vai reunir toda a família no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Com a temática “Ler é sentir cada palavra”, o evento celebra a diversidade da produção literária e as possibilidades da leitura para o leitor.

Entre rodas de conversa, lançamentos de livros, palestras, bate-papo com autores, painéis de fãs e outras atividades, confira os destaques da programação da XV Bienal de Pernambuco.

XV Bienal de Pernambuco: veja os destaques da programação do evento

Sexta-feira, 3

Conexão Petrobras

  • 14h às 14h45min: Lançamentos de livros de Poesia
  • 15h às 15h45min: Lançamentos de livros de Romance

Espaço Diálogos

  • 15h às 15h45min: “O fenômeno do livro de colorir”, com Gisele Santos e Ana Claudia Bravo. Mediação: Sidney Nicéas
  • 17h às 17h45min: “Eternamente Grata, um relato corajoso sobre uma mulher que transforma vidas através das mãos” com Zilda Sousa. Mediação: Silvana Marpoara
  • 18h às 18h45min: “Bastidores do Futebol Brasileiro sob a ótica do livro ‘1987 de Fato, de Direito e de Cabeça’” com André Galindo e Cassio Zirpoli. Mediação: Sidney Nicéas
  • 19h às 19h45min: Roda de Conversa das Floriterárias com Crislaine Venceslau, Flor de Pernambuco, Marina Mah, Yastricia Santos e Anita Presbitero

Café Cordel

  • 17h às 18 horas: Bate-papo “A mulher na escrita do Cangaço” com Ana Gleide Leal, Cleonice Maria e Isabelly Moreira.
  • 19h às 20 horas: Lançamento do livro “Sertão das Grandes Imensidões” com o jornalista Anselmo Alves

Sábado, 4

Círculo das Ideias

  • 13h às 13h45min: Exibição do curta-metragem “Escavações” + Palestra “Voz, Corpo e Performance - Como expressar a Poesia em Diversas Linguagens” com Daniela Câmara e Celso Costa
  • 14h às 15 horas: “Literatura Fantástica Brasileira, quem a produz” com Giu Domingues, Renan Carvalho, Anna Martino, Carol Façanha. Mediação: Lais Lacet
  • 16h às 17 horas: “Manual para uma trilogia de ausências com Aline Bei. Mediação: Thiago Soares
  • 18h às 19 horas: “As odisseias de Itamar Vieira Junior”. Mediação: Leonardo Tonus

Conexão Petrobras

  • 11h às 11h45min: Palestra “Crise Cria Cura” com Pedro Salomão
  • 14h às 14h45min: Lançamento do livro “Matou uma, matou todas” com o autor Klester Cavalcanti
  • 15h às 15h45min: “Avanços das políticas públicas de Cultura e Mecanismos de Incentivo a Cultura no Território Brasileiro” com Henilton Menezes
  • 16h às 16h45min: Mailson Furtado lança “Litígio” pela Moinhos. Bate-papo com Fábio Lucas
  • 17h às 17h45min: Lançamento do livro “Artífices da História” com os autores Helder Remigio e Evaldo Costa
  • 18h às 18h45min: Festival Pernambucano de Literatura Negra - “Escritoras Negras do Agreste ao Sertão Pernambucano” com Manu Monteiro e Francisca Araújo. Mediação: Elke Falconiere
  • 19h às 19h45min: “Um papo com as rainhas do Dark Romance”. Zoe X e Kelly M. Mediação: Elida Malheiros

Espaço Diálogos

  • 11h às 11h45min: “Como nasce um livro? Bastidores do mercado editorial independente” com Laura Spíndola
  • 13h às 13h45min: “O amor está no ar… e nas páginas – Entre crushes literários e finais felizes” com Lella Malta e convidadas
  • 14h às 14h45min: Lançamento do livro “Antes que as palavras te esqueçam”, com o autor Leonardo Tonus. Mediação: Diogo Guedes
  • 15h às 15h45min: “Inovação como Plataforma para uma Jornada Exponencial” com Genésio Gomes
  • 17h às 17h45min: “As histórias que escolhi contar” com Daniel Munduruku. Mediação: Igor Gomes
  • 18h às 18h45min: “Lugar de clássico é num cordel” com Josué Limeira. Mediação: Sidney Nicéas
  • 19h às 19h45min: “Literatura erótica – o segredo das palavras molhadas” com Odailta Alves e Manu Monteiro

Domingo, 5

Círculo das Ideias

  • 11h às 12 horas: “Realismo mágico, o gênero que só os latino-americanos dominam” com Ian Fraser, Renan Carvalho e Isabor. Mediação: Apolo Andrade
  • 13h às 13h45min: Festival Pernambucano de Literatura Negra - Versos e músicas: mulheres negras que escrevem e cantam”, com Bell Puã e Bione. Mediação: Lenne Ferreira
  • 14h às 15 horas: Lançamento de “Não estou recebendo visitas” com Ágnes Souza. Mediação: Gianni Gianni
  • 16h às 17 horas: “La isla bonita – Sobre espantos, delírios e santos” com Socorro Acioli. Mediação: Schneider Carpeggiani
  • 18h às 19 horas: “Os trovões que escutamos no Brasil” com Micheliny Verunschk. Mediação: Leonardo Tonus.

Espaço Diálogos

  • 11h às 11h45min: Lançamento do livro “Pensamentos Afrofuturistas – A escrita Afrofuturista Brasileira” com o autor Israel Neto
  • 13h às 13h45min: “Uma História Viva aos 100 Anos” com Givaldo Peixoto
  • 14h às 14h45min: “Cannabis, conservadorismo e controle: a política de drogas como instrumento de governo” com Arturo Escobar, Ubirajara Ramos, Fernando Ribamar e Jocigenes Monteiro da Silva
  • 18h às 18h45min: “Tecnologias do Acesso” com Marcelo Pedrosa e Aida Ferreira. Mediação: Liliana Tavares

Lugar de Acesso

  • 15 horas: Conversa “História do Setor Braille da Biblioteca Pública estadual” com Graça Correa
  • 16 horas: Oficina “Entenda e aprenda sobre a Libras” com Bernardo Klimsa e Carlos Di Olivera

Café Cordel

  • 18h30min às 19h30min: Lançamento do livro “Belchior: a construção de um mito na literatura de cordel” com o autor Alberto Perdigão

Segunda-feira, 6

Círculo das Ideias

  • 10h às 11 horas: Museu do Sertão com o Profº Dr. Benedito Vasconselos
  • 15h às 16 horas: “A importância das novelas na formação de novos autores” com Fernanda Castro, Anna Martino, Italo Damasceno. Mediação Larissa Viana
  • 19h às 20 horas: “Consciência: para que te quero?” com Salete Rêgo Barros, Flávio Brayner e Teresa Leitão

Conexão Petrobras

  • 10h30min às 11h15min: Lançamento do livro “A Arte de Viver: história das transformistas brasileiras desde a Ditadura militar até hoje” com a autora Safira Bengell
  • 14h às 14h45min: Lançamento dos livros “Redefinindo a humanidade na era da Inteligência Artificial”, com a autora Andréa Simone da Silva e “Memórias digitais: quem escolhe o que devemos lembrar?” com a autora Amanda Valéria Silva.
  • 15h às 15h45min: Mesa “Minha obra – sua leitura” com Humberto Hermenegildo de Araújo, Márcia Gomes da Silva e André L. Nakamura. Mediação: Ednilson Xavier
  • 17h às 17h45min: “O sucesso da literatura LGBT+ entre os jovens” com Pedro Rhuas e Larissa Lair. Mediação: Evelyn Sena
  • 19h às 19h45min: “O Amor é Feminino?” Um papo com Daniel Perroni Ratto e Eulina Ferraz. Mediação: Sidney Nicéas

Palco Sesc

  • 9h30min às 10 horas: Apresentação Teatral “Preservar para florescer” com a Escola Municipal João Pessoa Guerra
  • 14h às 14h30min: “História Cantada” com o profº Wellington José
  • 16h às 16h30min: Espetáculo “Frei Caneca: 200 Anos da Confederação do Equador”

Bienalzinha

  • 13h30min às 14 horas: Contação de história interativa “O Rato Zezé” com escritora e pedagoga Vera Lúcia

Terça-feira, 7

Círculo das Ideias

  • 17h às 18 horas: “Mulheres no mercado editorial” com Andrea Nunes, Cibele Laurentino, Karine Asth e Vanessa Ratton. Mediação: Fábio Lucas
  • 19h às 20 horas: Encontro com Jeferson Tenório. Mediação: Igor Gomes

Conexão Petrobras

  • 10h30min às 11h15min: Lançamentos de livros Acessibilidade
  • 14h às 15h45min: Lançamentos de livros da Academia Escadense de Letras:
  • 16h às 17h45min: Lançamentos de livros da Academia Palmarense de Letras:
  • 19h às 19h45min: “A vida pós reality-show” com Dona Delma, Guilherme Vilar, Daniel Rolim e Tati Pink. Mediação: Antognniony Rodrigues

Espaço Diálogos

  • 10h30min às 11h15min: “Vamos criar juntos ideias que podem virar lei?” com Sophia Borges
  • 15h às 15h45min: “Comunicação Acessível e livros em multiformatos” com Eduardo Cardoso. Mediação: Wellington de Mello
  • 16h às 16h45min: “Profissionalização da escrita: carreiras da gaveta ao mercado” com Janaína Calazans e Clarice Freire. Mediação: Lara Ximenes
  • 18h às 18h45min: “Caminhos da Poesia Contemporânea” com Érica Magni, Estêvão Machado, João Melo e Madu Sansil. Mediação: Fábio Lucas

Lugar de Acesso

  • 16 horas: Encontro com o autor Eduardo Cardoso

Café Cordel

  • 17h às 18 horas: Lançamento do livro “A Era dos Direitos e a Nova Onda de Autocracia” com a autora Maristela Simonin

Quarta-feira, 8

Conexão Petrobras

  • 10h30min às 11h15min: Lançamento do livro “A Letra & a Poesia na MPB: Semelhanças & Diferenças” com o autor Euclides Amaral e o percussionista Reppolho
  • 14h às 14h45min: Lançamento do livro “Poética do Ser no Coração da Alma” com a autora Ana Patrícia Vaz Manso
  • 15h às 15h45min: Lançamentos dos livros “Perdido na Floresta – As Aventuras de Dan e Mayc” e “Betão o coqueiro que tinha medo de altura” com os autores Magali Ribeiro e Alison Fagner de Souza
  • 16h às 16h45min: Lançamento do livro “Entre lições e sonhos: minha jornada na educação” com a educadora Ana Xavier, Gestora da GRE Vale do Capibaribe
  • 17h às 18h45min: Lançamentos de obras UBE PE
  • 19h às 19h45min: Lançamento do livro “Luz de Dentro” com a autora Sandra Batista

Espaço Diálogos

  • 14h às 14h45min: “Trocando em Palavras” com Ernani Ribeiro, Margareth Zimmerle, Karina Galindo e Rilda Veloz. Mediação: Liliana Tavares
  • 15h às 15h45min: “Libras desenhada: histórias contadas em livros bilíngues” com Mariângela Haddad. Mediação: Mariana Hora
  • 17h às 17h45min: “O amor como urgência: uma proposta de educação amorosa para enfrentar a barbárie” com Nelino Azevedo
  • 18h às 18h45min: “Novos autores na Literatura Contemporânea” com Ney Anderson, Caio Meneses e Patrícia Larini. Mediação: Sidney Nicéas

Bienalzinha

  • 16h30min às 17 horas: Contação de histórias “A Pedra de resina perfumada” com professora e escritora Liduina Vidal
  • 16h30min às 17 horas: Contação de histórias “Dei a Louca nas Estorinhas” com Regina Ferreira

Café Cordel

  • 17h às 18 horas: Lançamento do cordel “O Touro endiabrado do sertão de Alto Santo” com o poeta Evaristo Geraldo

Quinta-feira, 9

Círculo das Ideias

  • 10h às 11 horas: Lançamento do livro “Universidade Social” com a autora Cicília Leite
  • 15h às 16 horas: “Literatura LGBT+ para além do romance” com Lucas Santana, Mi Costa. Mediação: Gabriela Saback
  • 17h às 18 horas: “História de desterro” com Natalia Timerman. Mediação: Schneider Carpeggiani
  • 19h às 20 horas: “Envelhecer no Brasil” com Mary Del Priore. Mediação: Mariana Lins

Espaço Diálogos

  • 10h30min às 11h15min: “Literatura e sustentabilidade: uma experiência com retalhos” com Cláudia Carneiro
  • 14h às 14h45min: “Do Rádio ao Podcast” com Lina Fernandes e Taciana Oliveira
  • 15h às 15h45min: “Leitura ou escuta? O acesso ao conteúdo escrito nas redes” com Fernando Campos. Mediação:Liliana Tavares

Sexta-feira, 10

Conexão Petrobras

  • 10h30min às 11h15min: Lançamento do livro “É o fim da psicologia?” com o autor José Antônio Spencer Hartmann Júnior.
  • 14h às 14h45min: Bate-papo especial com os criadores de “As aventuras do Mike!” com Gabriel Dearo e Manu Digilio. Mediação: Regina Dias
  • 15h às 15h45min: “A nova cara do suspense nacional” com Andrea Nunes, Raphael Montes e Lucas Santana. Mediação: Manuela Metódio
  • 16h às 16h45min: Lançamento do livro “Tantas Marias” com as autoras Érica Montenegro de Mélo, Maria do Rosário Menezes, Rosália Cristina e Maria Graciane
  • 18h às 18h45min: “Pernambuco em antologias”, por Antonio Campos

Espaço Diálogos

  • 10h30min às 11h15min: “Psicoterapia, RPG e Saúde Mental” com Walker José Lima Filho, Zara Cristina de Andrade Barbosa, Fernando Augusto Albuquerque da Cruz Silva
  • 14h às 14h45min: “Dormindo com o inimigo: nas ruas e nos relacionamentos” com Ana Márcia Diógenes e Haidée Camelo
  • 15h às 15h45min: “A Letra da Imagem – Audiodescrição de filmes Pernambucanos” com Liliana Tavares. Mediação: Clarice Hoffmann
  • 16h às 16h45min: Lançamento do livro “A hora do lobo” com o autor Francisco Pedrosa. Mediação: Wellington de Melo
  • 17h às 17h45min: “A educação pelos quadrinhos” com José Aguiar. Mediação: Sidney Nicéas

Palco Sesc

  • 16h às 16h45min: Dramatização da obra “Ecos do Silêncio”
  • 18h às 18h30min: Leitura dramatizada de “Dramáticos: um livro musical” com Giu Nascimento

Sábado, 11

Círculo das Ideias

  • 11h às 12 horas: Diversão virando profissão: Das fanfics para a publicação tradicional com Nicole Oliveira, Tatiana Barroso, Ruth Oliveira. Mediação: Mirela Paes
  • 13h às 13h45min: “A Literatura tem sotaque? Regionalismo literário e contemporaneidade: da identidade ao estereótipo” com Efigênio Moura e Stellio Mendes. Mediação: Aline Crispino
  • 14h às 15 horas: “Autores Independentes: Criativos, mas como vendem, lucram e sobrevivem?” com Wilson Jr., Lara Vainstock e Maya Passos. Mediação: Lucas de Lucca
  • 16h às 17 horas: “Sobre a crítica” com Cristhiano Aguiar. Mediação: Schneider Carpeggiani
  • 18h às 19 horas: “Sob o ponto de vista delas: True crime, terror e suspense produzido por mulheres” com Fabi Ferraz, Mari Vieira, Lua Costa. Mediação Brenda Evelyn

Conexão Petrobras

  • 11h às 11h45min: “Leia Mulheres Recife – 10 anos lendo o mundo pelas palavras delas” com Gleyce Delmas Cavalcanti, Rhuana Silva, Ecilda Freitas, Maria Gabriela Pedrosa
  • 13h às 13h45min: “Não foi sorte, foi luta: a presença de quem nunca foi esperado no espaço acadêmico” com Maria Cecília Ferreira, Dani Ramos e Joyce Santana
  • 14h às 14h45min: “Novos Engenhos – Uma conversa sobre Regionalismo, Manguebeat e Literatura Contemporânea” com Roberto Azoubel, DJ Dolores, Anco Márcio Tenório Vieira. Mediação: Rodrigo Acioli
  • 15h às 15h45min: “Romances sáficos vão dominar o mundo” com Clara Alves, Julie Pedrosa e Ingrid Gomm. Mediação: Mirela Paes
  • 16h às 16h45min: “Clichê é tudo de bom” com Aione Simões, Mirela Paes e Rebecca Arruda. Mediação: Andresa Eduarda
  • 18h às 18h45min: Encontro com Mia Couto. Mediação: Cida Pedrosa
  • 19h às 19h45min: Lançamento do livro “Flor de Gerundiar” com a autora Taciana Ferraz. Mediação: Julie Oliveira

Lugar de Acesso

  • 15 horas: Oficina “Criação de eBooks Inclusivos com Inteligência Artificial e Canva” com Marcos Castro
  • 16 horas: Poesia declamada com Rilda Velozo e Silvia Albuquerque

Domingo, 12

Círculo das Ideias

  • 14h às 15 horas: “Encontro de apaixonados por literatura de conforto” com Tiago Valente, Thalila Lima e Bárbara Azedo. Mediação: Juliana Almeida
  • 16h às 17 horas: “Góticos Nordestinos – Os 50 anos de Bernarda Soledade” com Raimundo Carrero. Mediação: Cristhiano Aguiar
  • 18h às 19 horas: “Uma Mulher entre Leões, Cobras e Timbus – a experiência de Odi Veiga comandando as ambulâncias em jogos do Futebol em Pernambuco e que está virando livro” com Sidney Nicéas e Odi Veiga

Conexão Petrobras

  • 11h às 11h45min: “Crise dos 20 e a representação na literatura” com Giovanna Borba, Malu Leite e Rafaella Almeida
  • 13h às 13h45min: Lançamentos de Livros de Conto
  • 14h às 14h45min: “Nem tudo é perfeito, mas a gente pode dar um jeito - Um papo sobre amadurecer e aproveitar cada nova aventura” com Mih Tanino. Mediação: Mirela Paes
  • 15h às 15h45min: Lançamentos de Livros de Romance
  • 16h – 16h45 | Marina Hadlich autografa “Mulheres mofadas nas entranhas e nas memórias”. Bate-papo com Fábio Lucas
  • 17h às 17h45min: “O mundo dos dramas asiáticos (e das dorameiras)” com Éricka Borges e Marcela Correia. Mediação: Maria Eduarda
  • 19h às 19h45min: Lançamentos de Contos
  • 18h às 18h45min: “Meio do Céu: a tragicomédia brasileira a partir do Recife” com o autor Ubiratan Muarrek. Mediação: Fernanda Pessoa

Lugar de Acesso

  • 15 horas: Conversa “15 anos de Referendo Microfone Braille” com Domingos Sávio
  • 16 horas: Poesia em mãos com Yastrícia Santos

Palco Sesc

  • 14h às 15 horas: Apresentações de K-pop com os grupos 5 SEASONS, CR4ZY, MAZE, Move e Soldiers. Apresentadora: Deyse Choi
  • 20h às 21 horas: Flaira Ferro em: “Grão de Dentro”

Bienalzinha

  • 13h30min às 14 horas: Contação em Libras do livro “O ratinho, O morango vermelho maduro e O grande urso esfomeado” com pedagoga Nirvana Dusseldorf
  • 16h30min às 17 horas: Contação de história “A Flor e a Luz” com pedagoga Andreza Maria Mello
  • 17h30min às 18h30min: Lançamento de Livro

XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

  • Quando: de sexta-feira, 3 de outubro, a domingo, 12 de outubro
  • Onde: Centro de Convenções de Pernambuco (avenida Professor Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)
  • Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira). Gratuidade para professores da rede pública e privada de ensino, escritores, bibliotecários, policiais, crianças de até 10 anos e pessoas com deficiência
  • Vendas: www.bienalpernambuco.com
  • Mais informações: no Instagram @bienalpe

