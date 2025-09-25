Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escritor cearense Raymundo Netto é semifinalista do Prêmio Jabuti

Autor cearense Raymundo Netto concorre com "Coisas Engraçadas de Não se Rir", coletânea de crônicas publicada de forma independente
Autor Carolina Passos
Tipo Notícia

O humor ácido, a ironia e o sarcasmo que marcam as crônicas de “Coisas Engraçadas de Não se Rir”, de Raymundo Netto, acabam de ganhar um novo palco: o livro foi pré-selecionado para a 67ª edição do Prêmio Jabuti, a mais importante distinção literária do Brasil.

Cronista do caderno Vida & Arte, o escritor agora vê sua coletânea independente figurar entre os dez semifinalistas da categoria Crônicas do Jabuti.

A lista foi divulgada nesta quinta-feira, 25, pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Entre as 4.530 obras inscritas, apenas 10 seguem para a próxima etapa em cada categoria. No dia 7 de outubro serão anunciados os finalistas e, no dia 27 do mesmo mês, os vencedores sobem ao palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro para a cerimônia de premiação.

Para Raymundo, a conquista tem sabor especial. “Recebi a notícia por meio do (escritor) Mailson Furtado. Depois dele, muitos outros amigos e amigas me mandaram mensagens entusiasmadas de parabéns e torcida. Estar na relação, agora, entre os semifinalistas de um concurso como o Jabuti, prêmio com tamanho vulto e capilaridade no País, e sendo o 'Coisas Engraçadas de Não se Rir' uma publicação independente, claro que me motiva bastante”, afirma.

O autor conta que foi ele mesmo quem inscreveu o livro para o prêmio: “Acreditava em seu potencial de ser bem aceito pelos jurados, assim como pelos seus leitores, independentemente da etapa na qual figuraria. E fico feliz de realmente ele ter sido lido e escolhido por eles, entre tantos outros que se inscrevem”. 

Escritor e cronista do Vida &Arte, do O POVO, destaca a visibilidade que o Jabuti traz para obras independentes
Escritor e cronista do Vida &Arte, do O POVO, destaca a visibilidade que o Jabuti traz para obras independentes Crédito: Arquivo Pessoal/ Raymundo Netto

Para além do prestígio, o cearense ressalta o impacto prático da indicação da obra. “Representa um holofote, visibilidade para a obra. Uma chancela. Infelizmente alguns leitores ainda precisam dela. O Jabuti se relaciona diretamente com o mercado. Favorece as vendas, chama a atenção de editoras, cria e fortalece a autoridade para o autor”, explica.

O título provocativo, aliado ao projeto gráfico e às ilustrações de Guabiras, cartunista cearense premiado cujo traço tem forte presença do humor, também ajuda a atrair novos olhares.

“As crônicas são na maioria bem-humoradas, irônicas, hiperbólicas, caricaturais e, às vezes, beiram um cinismo gostoso, próprio do repertório histórico dos bons escribas do gênero. É um livro para se divertir e refletir bastante”, descreve Netto. 

