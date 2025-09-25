Escritor cearense Raymundo Netto é semifinalista do Prêmio Jabuti

Raymundo Netto é autor de "Coisas engraçadas de não se rir" / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo, em 11/12/2023

O humor ácido, a ironia e o sarcasmo que marcam as crônicas de “Coisas Engraçadas de Não se Rir”, de Raymundo Netto, acabam de ganhar um novo palco: o livro foi pré-selecionado para a 67ª edição do Prêmio Jabuti, a mais importante distinção literária do Brasil.

Cronista do caderno Vida & Arte, o escritor agora vê sua coletânea independente figurar entre os dez semifinalistas da categoria Crônicas do Jabuti.



A lista foi divulgada nesta quinta-feira, 25, pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Entre as 4.530 obras inscritas, apenas 10 seguem para a próxima etapa em cada categoria. No dia 7 de outubro serão anunciados os finalistas e, no dia 27 do mesmo mês, os vencedores sobem ao palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro para a cerimônia de premiação.

Para Raymundo, a conquista tem sabor especial. “Recebi a notícia por meio do (escritor) Mailson Furtado. Depois dele, muitos outros amigos e amigas me mandaram mensagens entusiasmadas de parabéns e torcida. Estar na relação, agora, entre os semifinalistas de um concurso como o Jabuti, prêmio com tamanho vulto e capilaridade no País, e sendo o 'Coisas Engraçadas de Não se Rir' uma publicação independente, claro que me motiva bastante”, afirma.

O autor conta que foi ele mesmo quem inscreveu o livro para o prêmio: “Acreditava em seu potencial de ser bem aceito pelos jurados, assim como pelos seus leitores, independentemente da etapa na qual figuraria. E fico feliz de realmente ele ter sido lido e escolhido por eles, entre tantos outros que se inscrevem”.

