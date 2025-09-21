JP Mantovani morre aos 46 anos em acidente de moto

JP Mantovani era casado com Li Marttins, cantora e ex-integrante da banda Rouge, com quem teve uma filha / Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu aos 46 anos de idade em um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um caminhão, na madrugada deste domingo, 21, em São Paulo. A assessoria de imprensa de JP Mantovani confirmou o óbito. Conforme informações apuradas pelo G1, a Secretaria da Segurança Pública informou que “no local, foi constatado que a vítima fatal estava em uma motocicleta, quando colidiu com um caminhão de limpeza, que realizava serviços na via. O resgate foi acionado e o óbito constatado no local".

