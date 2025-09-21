Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

JP Mantovani morre aos 46 anos em acidente de moto

Apresentador JP Mantovani morre aos 46 anos em acidente de moto

João Paulo Mantovani estava em uma motocicleta, quando colidiu com um caminhão na madrugada deste domingo, 21, em São Paulo
Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu aos 46 anos de idade em um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um caminhão, na madrugada deste domingo, 21, em São Paulo. A assessoria de imprensa de JP Mantovani confirmou o óbito. 

Conforme informações apuradas pelo G1, a Secretaria da Segurança Pública informou que “no local, foi constatado que a vítima fatal estava em uma motocicleta, quando colidiu com um caminhão de limpeza, que realizava serviços na via. O resgate foi acionado e o óbito constatado no local".

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, segundo a pasta.

Leia mais

A Secretaria também informou que o "motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que resultou negativo".

Morre JP Mantovani: quem era o apresentador?

João Paulo era casado com Lí Martins, cantora e ex-integrante da banda Rouge, com quem teve uma filha. JP já participou de A Fazenda e do Power Couple Brasil.

Velório e enterro

De acordo com a assessoria da viúva, ele não dirigia em alta velocidade. Informações sobre velório e enterro ainda não foram divulgadas.

Luto

Em nota, ao g1, a assessoria de imprensa da vítima pediu respeito ao luto dos parentes e comunicou que os familiares não irão se pronunciar nem fornecer informações adicionais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar