Após singles, Vanguart promete novo álbum mais cru e instintivo

Em entrevista ao Vida & Arte logo após o encerramento da turnê Dois Cantos pelo Nordeste, que incluiu apresentação no Teatro Via Sul, em Fortaleza , os músicos Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln falaram sobre o processo criativo do novo trabalho, que promete ser mais direto e intuitivo, valorizando a simplicidade.

Três anos após o lançamento de "Oceano Rubi", a banda Vanguart deu início a uma nova fase nesta sexta-feira, 18, com a chegada de dois singles inéditos. Já disponíveis nas plataformas digitais, " A vida é um Trem Cheio de Gente Dizendo Tchau " e " Estação Liberdade " são as primeiras prévias do próximo álbum do grupo — ainda sem título —, previsto para 17 de outubro pela DeckDisc.

“Vocês vão ver um álbum muito mais cru. É muito mais objetivo, simples, no bom sentido. Tem pouca coisa nas músicas. O foco é na canção. Acho que esse disco é o que mais nos aproxima de Raul Seixas e Bob Dylan, e estamos bem felizes por isso, por voltar a esse princípio”, afirmou Reginaldo, completado por Hélio: “A gente voltou um pouco para isso, mas também tem muita coisa que nunca fizemos. Canções mais experimentais, letras mais psicodélicas, explorando o realismo fantástico. Esse disco é como um ultrassom: eu não sei exatamente a cara que ele tem, mas sei que ele existe. Essa é a sensação. Tem coisas que a gente faz tão intuitivamente que só vai entender depois, com o distanciamento do tempo”.

O álbum, que deve contar essencialmente com Hélio Flanders, Reginaldo Lincoln, um baterista e o produtor Rafael Ramos na base das composições, terá ainda participações especiais — algo que Hélio considera um privilégio para a mensagem que a banda deseja transmitir.

“Tivemos esse privilégio de poder escolher: ‘Vamos chamar o Rodrigo Tavares, que toca com Caetano, para gravar’, ou ‘Vamos pedir ao Alberto Continentino para fazer um arranjo de sopro’. Foi muito gostoso nesse sentido, porque o núcleo da banda estava intacto e pudemos convidar pessoas que admiramos para participar”, destacou o vocalista.