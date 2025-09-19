Após singles, Vanguart promete novo álbum mais cru e instintivo

Após singles, Vanguart promete novo álbum mais cru e instintivoBanda Vanguart conversou com o Vida & Arte após o encerramento da turnê Dois Cantos pelo Nordeste, que incluiu apresentação no Teatro Via Sul, em Fortaleza
Três anos após o lançamento de "Oceano Rubi", a banda Vanguart deu início a uma nova fase nesta sexta-feira, 18, com a chegada de dois singles inéditos. Já disponíveis nas plataformas digitais, "A vida é um Trem Cheio de Gente Dizendo Tchau" e "Estação Liberdade" são as primeiras prévias do próximo álbum do grupo — ainda sem título —, previsto para 17 de outubro pela DeckDisc.
Em entrevista ao Vida & Arte logo após o encerramento da turnê Dois Cantos pelo Nordeste, que incluiu apresentação no Teatro Via Sul, em Fortaleza, os músicos Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln falaram sobre o processo criativo do novo trabalho, que promete ser mais direto e intuitivo, valorizando a simplicidade.
“Vocês vão ver um álbum muito mais cru. É muito mais objetivo, simples, no bom sentido. Tem pouca coisa nas músicas. O foco é na canção. Acho que esse disco é o que mais nos aproxima de Raul Seixas e Bob Dylan, e estamos bem felizes por isso, por voltar a esse princípio”, afirmou Reginaldo, completado por Hélio: “A gente voltou um pouco para isso, mas também tem muita coisa que nunca fizemos. Canções mais experimentais, letras mais psicodélicas, explorando o realismo fantástico. Esse disco é como um ultrassom: eu não sei exatamente a cara que ele tem, mas sei que ele existe. Essa é a sensação. Tem coisas que a gente faz tão intuitivamente que só vai entender depois, com o distanciamento do tempo”.
O álbum, que deve contar essencialmente com Hélio Flanders, Reginaldo Lincoln, um baterista e o produtor Rafael Ramos na base das composições, terá ainda participações especiais — algo que Hélio considera um privilégio para a mensagem que a banda deseja transmitir.
“Tivemos esse privilégio de poder escolher: ‘Vamos chamar o Rodrigo Tavares, que toca com Caetano, para gravar’, ou ‘Vamos pedir ao Alberto Continentino para fazer um arranjo de sopro’. Foi muito gostoso nesse sentido, porque o núcleo da banda estava intacto e pudemos convidar pessoas que admiramos para participar”, destacou o vocalista.
Possibilidade de nova turnê do Vanguart
Com o lançamento marcado para outubro, o Vanguart pretende retomar a estrada e se reencontrar com o público, algo que não acontece desde "Beijo Estranho" (2017). Os dois trabalhos seguintes — "Intervenção Lunar" e "Oceano Rubi" — foram divulgados em meio à pandemia e não tiveram turnês.
“Desde 'Beijo Estranho', de 2017, é a primeira vez que vamos lançar um álbum novo, full power mesmo, para viajar e viver esse disco. Ficamos 20 dias em estúdio. Os outros foram feitos no meio da pandemia, num contexto muito diferente. Agora estamos reencontrando um modus operandi que não visitávamos há muito tempo”, celebrou Hélio. Reginaldo completou: “Então, muita estrada nos espera”.