Festival Zepelim 2025 anuncia 1ª atração cearense da programação

Festival Zepelim 2025 anuncia 1ª atração cearense da programaçãoMarcado para o dia 15 de novembro, o Festival Zepelim 2025 confirmou show da banda cearense Cor dos Olhos
A banda Cor dos Olhos foi anunciada na programação do Festival Zepelim 2025. Formado por Nicholas Magalhães, Rafa Martins e Caio Evangelista, o trio é a primeira atração local confirmada na quarta edição do evento de música.
Na manhã desta quinta-feira, 7, o Zepelim confirmou o show do duo Anavitória, que faz sua estreia no festival. Até o momento, o evento, marcado para ocorrer no dia 15 de novembro, no Marina Park, também terá shows de Marina Sena e Yago Oproprio.
Composta por ex-integrantes da banda Selvagens à Procura de Lei, a Cor dos Olhos traz no repertório canções do primeiro álbum da nova fase, “Cor dos Olhos”, mesclando com músicas do grupo anterior que são populares entre os fãs.
Novas atrações que vão compor a programação do Festival Zepelim 2025 devem ser divulgadas em breve nas redes sociais do evento cearense.
Confira programação atualizada do Festival Zepelim 2025:
- Anavitória
- Marina Sena
- Yago Opropio
- Cor dos Olhos
Festival Zepelim 2025
- Quando: sábado, 15 de novembro
- Onde: Marina Park Hotel (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Mais informações: Instagram @festivalzepelim