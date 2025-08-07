Festival Zepelim 2025 anuncia 1ª atração cearense da programação

Marcado para o dia 15 de novembro, o Festival Zepelim 2025 confirmou show da banda cearense Cor dos Olhos

A banda Cor dos Olhos foi anunciada na programação do Festival Zepelim 2025. Formado por Nicholas Magalhães, Rafa Martins e Caio Evangelista, o trio é a primeira atração local confirmada na quarta edição do evento de música.

Na manhã desta quinta-feira, 7, o Zepelim confirmou o show do duo Anavitória, que faz sua estreia no festival. Até o momento, o evento, marcado para ocorrer no dia 15 de novembro, no Marina Park, também terá shows de Marina Sena e Yago Oproprio.