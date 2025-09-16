Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cafeteria Central Perk, inspirada em 'Friends', abrirá filial permanente em Nova York

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A cafeteria Central Perk, inspirada na série Friends, terá sua primeira filial permanente em Nova York. A previsão de inauguração do local é a partir de 22 de setembro, na esquina nordeste da 7ª Avenida com a 47ª Street, na Times Square, oferecendo aos fãs uma experiência imersiva na cidade onde se passa a série.

De acordo com a revista Variety, o café será uma versão moderna do ponto de encontro dos personagens Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe, com destaque para a réplica do icônico sofá laranja. A cafeteria oferecerá bebidas de café artesanais e itens de comida inspirados na série, desenvolvidos com a orientação de Tom Colicchio, jurado do Top Chef. Produtos como blends de café para levar para casa e merchandising também estarão disponíveis para compra.

Esta será a segunda filial permanente da marca, que abriu sua primeira unidade em Boston em 2023. Segundo Peter van Roden, executivo da Warner Bros, a chegada de Central Perk à Times Square representa um "retorno para casa", oferecendo aos fãs uma experiência nostálgica e ao mesmo tempo renovada.

