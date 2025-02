Bruna Linzmeyer celebra cinema nacional: "registro histórico"

Vestida de branco com um vestido de botão que abraçava seu corpo ao mesmo tempo que expressava sua leveza, a artista chegou ao Cine Tenda para receber a honraria do evento, em 24 de janeiro. Cheia de sorrisos e com um brilho no olhar, Bruna afirmou que estava se sentindo em uma “festa de aniversário”.

De uma jovem de Corupá, interior de Santa Catarina, cujo sonho era desbravar o mundo, a homenageada da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, um dos principais festivais de audiovisual do País, Bruna Linzmeyer acumula 16 anos de carreira. Entre novelas e filmes, a atriz se mantém como um nome relevante no cenário audiovisual.

“Só que misturado um pouco com essa história profissional e é algo muito bonito poder celebrar isso. Me sinto orgulhosa e com mais vontade de seguir trabalhando, sempre fiel às minhas escolhas, ainda que esquisitas, desviantes, mas guias para esse presente”, salientou Linzmeyer, que esteve recentemente no elenco de “Baby”, filme que chegou aos cinemas também em janeiro.

Os primeiros passos de Bruna como artista foram dados ainda na adolescência, aos 16 anos, quando também trabalhava como modelo. “O que me levou a isso foi querer sair, por mais incrível que seja às vezes é muito frustrante estar longe dos grandes centros, estar longe de onde as coisas acontecem, principalmente quando era mais nova e não tinha tanto acesso a internet", relembrou a atriz que chegou a ser finalista do concurso de beleza “Garota Verão”, em 2008.

Início da carreira de Bruna

Apesar do começo precoce, a artista confessa que não cogitava em trabalhar com atuação. “Eu pensava em ser médica, veterinária, e trabalhar com o corpo com gente. Fiz o vestibular para a faculdade de Psicologia, então queria trabalhar com gente e de algum jeito é o que eu faço hoje, de um jeito mais poético, mais lúdico. Trabalhar com gente”, revela Bruna, que teve formação teatral no Centro de Formação do Ator Globe-SP.