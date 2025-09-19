Brett James, autor de 'Jesus, Take the Wheel', morre aos 57 anos

Brett James, autor de 'Jesus, Take the Wheel', morre aos 57 anosBrett James foi vítima de um acidente aéreo nos EUA. Ele deixa mais de 500 músicas gravadas e um Grammy
O mundo da música country perdeu uma de suas vozes mais influentes. Brett James, compositor vencedor do Grammy e autor de sucessos gravados por Carrie Underwood, Kenny Chesney e Taylor Swift, morreu aos 57 anos em um acidente aéreo na Carolina do Norte, Estados Unidos.
A queda da aeronave de pequeno porte, registrada em nome de James, aconteceu na quinta-feira, 18, na cidade de Franklin, segundo informações do gabinete do xerife do condado de Macon.
Além do compositor, morreram sua namorada, Melody Wilson, de 59 anos, e a filha dela, Meryl Maxwell Wilson, de 28 anos. Nenhuma pessoa em solo foi atingida.
Trajetória de Brett James
Natural de Oklahoma, James se consolidou como um dos letristas mais respeitados de Nashville. Foi coautor da canção “Jesus, Take the Wheel”, interpretada por Carrie Underwood, que lhe rendeu o Grammy de Melhor Canção Country em 2006.
Também assina sucessos como “Out Last Night”, de Kenny Chesney, além de colaborações com artistas como Bon Jovi, Faith Hill, Tim McGraw, Keith Urban e a própria Taylor Swift.
Com mais de 500 músicas gravadas, o catálogo de James aparece em álbuns que venderam juntos mais de 110 milhões de cópias, segundo a Associação Internacional de Compositores de Nashville. Seu impacto na indústria ultrapassava o estúdio: ele fundou a editora Cornman Music e ocupava cargos de destaque em instituições como a Associação de Música Country e a Recording Academy.
Reconhecido por seus pares, Brett James foi incluído no Hall da Fama dos Compositores de Nashville em 2020.