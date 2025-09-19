Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre ator de "Grey’s Anatomy" e "Jurassic Park", aos 46 anos

Brad Everett Young, também conhecido por ser fotógrafo de celebridades, faleceu após um acidente de carro em LA
O fotógrafo Brad Everett Young morreu nesta quarta-feira, 17, aos 46 anos, vítima de um acidente de carro.

Segundo o site The Hollywood Reporter, o ator, que interpretou um paciente na quinta temporada de “Grey’s Anatomy”, colidiu com outro veículo que andava no sentido contrário na rodovia 134 Freeway, em Los Angeles.

Ele chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada em um hospital.

Além da produção médica, Brad integrou o elenco de outros títulos como “O Mundo é dos Jovens”, “Felicity” e “Numb3rs”, e participou de filmes como “Amor e Basquete” (2000), “As Panteras” (2000), “Jurassic Park III” (2001) e “Eu Te Amo, Cara” (2009).

Relembre a carreira de Brad Everett Young

Em sua trajetória nas artes, Everett destacou-se também por produzir registros de famosos nos tapetes vermelhos de Hollywood e por realizar ensaios fotográficos para revistas como Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar e Variety.

Young também fundou a Dream Loud Official, uma organização dedicada a restaurar e preservar programas de música e arte em escolas dos Estados Unidos. Ele visava inspirar professores e alunos a explorar a criatividade como parte da educação.

“A paixão de Brad pelas artes e pelas pessoas por trás delas era incomparável. Ele viveu sua missão de manter a criatividade viva, e seu legado continuará através da Dream Loud Official”, diz o comunicado publicado pelo The Hollywood Reporter.

