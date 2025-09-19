90 Minutos no Paraíso: conheça história que inspirou o filme

Don Piper é interpretado pelo ator Hayden Christensen na adptação de "90 Minutos no Paraíso" / Crédito: Reprodução/ Georgia Film Fund

Livro best-seller do pastor americano Don Piper inspirou o filme "90 Minutos no Paraíso", que conta a experiência de quase morte relatada por ele. Convidado a participar de uma conferência, o pastor sofreu um acidente de carro antes de chegar ao seu destino, no Texas, em 1989. Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema

Em entrevista ao ABC News, Piper contou que o volante o atingiu no peito e então o teto do carro desabou sobre sua cabeça. "Não há como sobreviver a esse acidente", afirmou. Seu coração chegou a parar de bater e ele foi declarado morto pelos paramédicos. A experiência de quase morte e o paraíso De acordo com os relatos do pastor, após o último suspiro no carro, ele ficou diante dos portões do céu e se deparou com o avô dando-lhe boas vindas. Com o corpo ainda no carro, o acidente chamou atenção de um casal que passava de carro. Instagram | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo Dick Onarecker e sua esposa pararam e o homem começou a orar por Don Piper. "O Senhor me disse de forma muito enfática e urgente que eu deveria orar por ele", disse Onarecker em uma entrevista antes de sua morte, em 1996.

