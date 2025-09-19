Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

90 Minutos no Paraíso: conheça história que inspirou o filme

90 Minutos no Paraíso: conheça história que inspirou o filme

Inspirado em história real, conheça a experiência de quase morte contada no filme '90 Minutos no Paraíso'
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Livro best-seller do pastor americano Don Piper inspirou o filme "90 Minutos no Paraíso", que conta a experiência de quase morte relatada por ele. Convidado a participar de uma conferência, o pastor sofreu um acidente de carro antes de chegar ao seu destino, no Texas, em 1989.

Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema

Em entrevista ao ABC News, Piper contou que o volante o atingiu no peito e então o teto do carro desabou sobre sua cabeça. "Não há como sobreviver a esse acidente", afirmou. Seu coração chegou a parar de bater e ele foi declarado morto pelos paramédicos.

A experiência de quase morte e o paraíso

De acordo com os relatos do pastor, após o último suspiro no carro, ele ficou diante dos portões do céu e se deparou com o avô dando-lhe boas vindas. Com o corpo ainda no carro, o acidente chamou atenção de um casal que passava de carro.

Instagram | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

Dick Onarecker e sua esposa pararam e o homem começou a orar por Don Piper. "O Senhor me disse de forma muito enfática e urgente que eu deveria orar por ele", disse Onarecker em uma entrevista antes de sua morte, em 1996.

"Piper disse que recuperou a consciência e ouviu Onarecker cantando 'Temos um amigo em Jesus'. Logo, ele se juntou a ele na canção", diz a matéria da ABC News. Apesar de ter sobrevivido, o pastor passou por dezenas de cirurgias e teve que reaprender a andar.

A fim de espalhar a mensagem de que "o céu é um lugar real", conforme declarou Piper ao portal americano, ele escreveu livros sobre a experiência. De 2004, "90 Minutes in Heaven: A True Story of Death & Life" ("90 Minutos no Céu: Uma História Real de Morte e Vida", em tradução livre), o primeiro deles, inspirou o filme de 2015. A publicação vendeu milhões de cópias. O filme está disponível na plataforma Globoplay.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar