Com Anitta e Caetano Veloso, artistas criticam PEC da Blindagem

342 Artes, coletivo de artistas que se unem em prol de pautas políticas, lidera campanha contra PEC da Blindagem / Crédito: Reprodução/ Insatgram @anitta/ @caetanoveloso

Também se pronunciaram nomes como os cantores Daniela Mercury, Sandra de Sá, Fernanda Abreu, FBC, Ana Carolina, Tony Bellotto (escritor e guitarrista dos Titãs) e os atores Marcos Palmeira, Matheus Nachtergaele, Alinne Moraes, Claudia Abreu, Patrícia Pillar, Ingrid Guimarães e Maeve Jinkings. Os artistas usaram as redes sociais para criticar a proposta de emenda à Constituição, apelidada de "PEC da Bandidagem". "Vamos ficar atentos para mais esse desserviço na nossa política", escreveu Anitta. A cantora Fernanda Abreu também se mobilizou nas redes sociais ao afirmar que a PEC é "o paraíso para PCC e Comando Vermelho e porto seguro de bandido". Daniela Mercury, por sua vez, classificou a proposta como um "absurdo autoritário".

Em vídeo, Caetano Veloso convocou a população às ruas. O coletivo 342 Artes, fundado por Paula Lavigne, companheira de Caetano, tem divulgado mobilizações em diversas cidades do Brasil para domingo, 21. Em Fortaleza, o ato acontece às 15h30min, na Praia de Iracema. Entenda do que se trata a PEC da Blindagem Aprovada na Câmara dos Deputados por 314 votos a 168, a proposta de emenda à Constituição (PEC) dificulta a responsabilização judicial de parlamentares, protegendo-os de processos. O texto segue para votação do Senado. Leia Também | PEC da Blindagem: saiba como votaram os deputados de todos os estados

