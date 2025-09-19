Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Anitta e Caetano Veloso, artistas criticam PEC da Blindagem

Diversos artistas se manifestam contra PEC da Blindagem, projeto que segue para votação no Senado
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Anitta, Sophie Charlotte e Caetano Veloso são alguns dos artistas brasileiros que se manifestaram contra a PEC da Blindagem. O projeto propõe que a Justiça seja impedida de abrir ações penais contra parlamentares sem o aval do Congresso.

Também se pronunciaram nomes como os cantores Daniela Mercury, Sandra de Sá, Fernanda Abreu, FBC, Ana Carolina, Tony Bellotto (escritor e guitarrista dos Titãs) e os atores Marcos Palmeira, Matheus Nachtergaele, Alinne Moraes, Claudia Abreu, Patrícia Pillar, Ingrid Guimarães e Maeve Jinkings. Os artistas usaram as redes sociais para criticar a proposta de emenda à Constituição, apelidada de "PEC da Bandidagem".

"Vamos ficar atentos para mais esse desserviço na nossa política", escreveu Anitta. A cantora Fernanda Abreu também se mobilizou nas redes sociais ao afirmar que a PEC é "o paraíso para PCC e Comando Vermelho e porto seguro de bandido". Daniela Mercury, por sua vez, classificou a proposta como um "absurdo autoritário".

Em vídeo, Caetano Veloso convocou a população às ruas. O coletivo 342 Artes, fundado por Paula Lavigne, companheira de Caetano, tem divulgado mobilizações em diversas cidades do Brasil para domingo, 21. Em Fortaleza, o ato acontece às 15h30min, na Praia de Iracema.

Entenda do que se trata a PEC da Blindagem

Aprovada na Câmara dos Deputados por 314 votos a 168, a proposta de emenda à Constituição (PEC) dificulta a responsabilização judicial de parlamentares, protegendo-os de processos. O texto segue para votação do Senado.

O texto corre em paralelo ao requerimento de urgência do projeto de lei que pretende a anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. 

De acordo com O Globo, pelo menos 25 deputados federais e senadores são alvo de investigações e podem ser beneficiados pela PEC da Blindagem, caso seja implementada.

